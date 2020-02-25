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    Жизнь

    YouTube заблокировал канал, который 1,5 года вел стрим с музыкой

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    <p>Продолжительность трансляции составила более 13 тысяч часов</p> <div></div> - YouTube заблокировал канал, который 1,5 года вел стрим с музыкой

    Продолжительность трансляции составила более 13 тысяч часов

    Формат музыкальных стримов, где играет лоу-фай-хип-хоп, популярен на YouTube уже несколько лет

    YouTube заблокировал канал ChilledCow и тем самым прервал стрим, который длился 1,5 года. О блокировке в своем Twitter сообщил автор канала.

    Речь идет о стриме, в котором звучала музыка для учебы, а иллюстрировала трансляцию нарисованная девушка, которая делает домашнее задание. Стрим шел с августа 2018 года, более 13 тысяч часов, и набрал 218 миллионов просмотров.

    В твиттере и на Reddit началось бурное обсуждение блокировки канала. Пользователи были расстроены тем, что стрим больше недоступен: кто-то вспоминал, как делал домашнее задание под музыку из этого стрима, кто-то шутил, что девочка наконец-то разобралась с домашним заданием, а кто-то — что она выпрыгнула из окна, потому что учеба оказалась непосильной ношей.

    Через некоторое время YouTube сообщили, что заблокировали канал ChilledCow по ошибке и уже восстановили его. На канале пользователя сейчас 4,4 миллиона подписчиков.

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