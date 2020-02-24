Джаз и классика: что слушать в Национальной филармонии в последние дни февраля



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Джазовый музыикант Дэвид Фризен вместе с Circle 3 Trio выступит 29 февраля

На этой неделе в Национальной филармонии Украины будет звучать джаз и классика.

Традиционно рассказываем о самых интересных концертах в Национальной филармонии.

«Смычком по клавишам»

25 февраля состоится сольный концерт известного украинского композитора и джазового пианиста Александра Саратского. В своем творчестве Александр Саратский органично сочетает традиции джаза, академической музыки и украинского фольклора.

В этом концерте примет участие камерный оркестр Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер – Игорь Андриевский).

Также в качестве специального гостя выступит скрипач Кирилл Стеценко. В его исполнении прозвучит Скрипичный концерт Александра Саратского. А во втором отделении состоится премьера его Седьмого фортепианного концерта, где сольную партию исполнит сам автор.

«Отражения. Лятошинский и его время»

26 февраля пианист Евгений Громов представит произведения украинского композитора Бориса Лятошинского. Также будет звучать музыка его современников – австрийцев Арнольда Шенберга и Альбана Берга, поляка Кароля Шимановского, россиянина Александра Скрябина и венгра Беллы Бартока. Произведения этих композиторов отражают музыкальный контекст творчества украинского классика 1920-х годов.

Напомним, что в этом году музыкальная общественность отмечает 125-летие со дня рождения Бориса Лятошинского.

Известный украинский пианист Евгений Громов представит произведения классика украинской музыки Бориса Лятошинского

«Соколов +»

28 февраля в рамках проекта «Соколов +» с участием скрипача Валерия Соколова и флейтиста Матфея Демина в сопровождении филармонического оркестра под руководством Виталия Протасова будет звучать скандинавская музыка – финна Яна Сибелиуса и датчанина Карла Нильсена. В этом году этим композиторам было бы 155.

Известно, что Сибелиус мечтал быть скрипачем-виртуозом, но не вышло. Интересная история сложилась с первыми годами сценической жизни его скрипичного концерта и посвящениями этого произведения, который имеет две редакции. Первая была неизвестной до 1991 года, когда потомки композитора позволили исполнить и записать ее греческом скрипачу Леонидасу Кавакосу. На этот раз легендарное произведение прозвучит во второй версии в исполнении украинского скрипача Валерия Соколова.

Композитором, дирижером и оркестровым скрипачом был современник Яна Сибелиуса – Карл Нильсен. Как и Сибелус, Нильсен является основоположником композиторской школы, но датской. Кроме наиболее известных 4 и 6 симфоний, флейтовый концерт, Нильсена, созданный в 1926-м году, является достаточно популярным и сейчас в репертуаре флейтистов. На этот раз его исполнит Матвей Демин.

Легендарное произведение прозвучит во второй версии в исполнении украинского скрипача Валерия Соколова

«Circle 3 Trio в Киеве»

29 февраля именно в Национальной филармонии Украины начнется европейский тур американца Дэвида Фризена. Вместе с «Circle 3 Trio» в сопровождении Национального духового оркестра Украины под управлением Алексея Викулова выступят и украинцы – Алексей Фантаев (ударные), Евгений Добровольский (вибрафон).

Ежегодно Дэвид Фризен концертирует по городам Европы. В этом году он познакомит и киевлян с собственным американским трио – «Circle 3 Trio», где все музыканты – мирового уровня! «Circle 3 Trio» представят музыку, которую создал Дэвид Фризен.

«Посвящение Фридерику Шопену»

1 марта отмечают день рождения Фридерика Шопена, которому в этом году было бы 210. Традиционно концерт к очередной годовщине всемирно известного польского классика проходит и в Национальной филармонии Украины.

На этот раз с концертом-посвящением выступит польский пианист Камиль Пахолец. Будут звучать только фортепианные произведения Фридерика Шопена, музыку которого любят и знают не только киевляне, но и весь мир.