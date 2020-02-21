Моцарт по-украински: в Киевской опере покажут эротический триллер «Свадьба Фигаро»



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Постановка «Свадьба Фигаро» докажет, что опера - это вечно молодая классика

13 марта в Киевской опере (академический театр оперы и балета для детей и юношества) представит украиноязычную версию оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Перевод либретто - Максим Стриха.

Постановка «Свадьба Фигаро» в жанре эротического триллера (14+), осуществленная на итальянском языке режиссером Оксаной Тараненко под занавес прошлого 37 театрального сезона, произвела на зрителей сильное впечатление своей эпатажностью и современными сценографическими решениями. Почти полгода опера не появлялась в репертуаре театра, чтобы, следуя перспективной стратегии Киевской оперы, восстановиться в украиноязычном звучании. К тому же, зрители смогут познакомиться с музыкальным прочтением оперы дирижера Сергея Голубничего.

«Не понимая текста слово в слово, невозможно понять, почему эта опера остается молодой и интересной уже более двух столетий. И ни один краткое содержание в программе, или даже световое табло над сценой здесь не помогут - нужно немедленно «пробовать на вкус» каждую реплику, каждую шутку, каждый сногсшибательный поворот сюжета в сочетании с бессмертной музыкой», - отмечает переводчик Максим Стриха.

«Задача театра - дать возможность людям оторваться от ежедневного информационного трэша всевозможных ужасов, которые происходят в мире. Мы хотим, чтобы зрители не только хорошо проводили время, но и воспитывались вечными произведениями Моцарта, Доницетти, Бортнянского и др. Именно поэтому мы делаем оперы доступными, осуществляя постановки понятной зрителям языке. В опере музыка, слово и действие имеют одинаково важное значение и должны одинаково активно восприниматься зрителями », - говорит директор-художественный руководитель Киевской оперы Петр Качанов.