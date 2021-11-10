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    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)

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    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)
    Фото:Xinhua

    По информации издания, Porsche с необычным дизайном разместили в ювелирном павильоне

    Спорткар Porsche GT3, кузов которого украшен бриллиантами, разместили на экспозиции CIIE

    Автомобиль, который полностью покрыт драгоценными камнями, представили на выставке China International Import Expo (CIIE) в Китае. Об этом сообщает Global Times.

    Речь идет о спорткаре модели GT3 немецкого производителя Porsche, кузов которого украшен 400 тысячами бриллиантов. Отмечается, что мастер в ручную обклеивал машину алмазами на протяжении нескольких месяцев. Стоимость транспортного средства не раскрывается.

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    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)
    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)
    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)
    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)
    Фото:Xinhua

    По информации издания, Porsche с необычным дизайном разместили в ювелирном павильоне China International Import Expo. Известно, что экспозиция проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае.

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: автомобиль
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    Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)