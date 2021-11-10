Ювелирный шедевр. В Китае представили покрытый бриллиантами Porsche (фото)

По информации издания, Porsche с необычным дизайном разместили в ювелирном павильоне

Спорткар Porsche GT3, кузов которого украшен бриллиантами, разместили на экспозиции CIIE

Автомобиль, который полностью покрыт драгоценными камнями, представили на выставке China International Import Expo (CIIE) в Китае. Об этом сообщает Global Times.

Речь идет о спорткаре модели GT3 немецкого производителя Porsche, кузов которого украшен 400 тысячами бриллиантов. Отмечается, что мастер в ручную обклеивал машину алмазами на протяжении нескольких месяцев. Стоимость транспортного средства не раскрывается.

По информации издания, Porsche с необычным дизайном разместили в ювелирном павильоне China International Import Expo. Известно, что экспозиция проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае.

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