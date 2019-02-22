Законы Франции не позволяют кошке Лагерфельда претендовать на наследство



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Карл Лагерфельд

Домашние животные могут быть только частью наследуемого имущества.

После смерти Карла Лагерфельда многих заинтересовал вопрос, кому достанется состояние кутюрье? Состояние, которое оставил модельер, на данный момент оценивается в $200 миллионов.

Многие СМИ в погоне за трафиком уже успели сообщить, что имущество модельера перейдет к его любимой кошке Шупетт. При этом стоит отметить, что все эти сообщения можно смело отнести к разряду домыслов. Они основаны лишь на словах самого Лагерфельда во время частной беседы. Помимо всего прочего, само завещание еще обнародовано не было.

Кроме этого, Шупетт не может быть наследницей, а считается лишь частью наследства. Согласно французскому законодательству, животные не могут иметь права наследования. Поэтому Карл не мог ничего завещать своей кошке, как бы ее ни любил.

Однако по закону он мог назначить ей опекуна, указав в завещании его имя, и выделить сумму с инструктажем, какую миску подавать любимице утром и фуагра какой фирмы ее кормить, передает Telegram-канал Good morning, Karl.



