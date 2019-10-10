Зеленский назвал российских артистов, с которыми общается



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Владимир Зеленский

Глава страны признался, что потерял почти все связи

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что общается с российскими артистами.

«Я вам честно скажу, что я почти потерял всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, несколько раз ... Последний раз два года назад. К сожалению. Нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы», - перечислил Зеленский.

Также он вспомнил, что когда в Украине на гастролях были актеры из Comedy Club, они с Зеленским созванивались.

«Я даже не знаю, с кем я сейчас общаюсь. Кто-то из ребят Comedy мне звонил. Когда они приезжали в Украину, в Одессу, кажется. Два слова ... Слепаков звонил, Рева звонил. Рева же наш. Мне кажется, у него даже наш паспорт», - цитирует слова президента «ТСН».

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