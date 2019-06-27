Зеленский показал голый торс и предложил пользователям соцсети выбрать министра спорта



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Владимир Зеленский

Свои предложения пользователи могут оставить в комментариях под соответствующим постом

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался своей спортивной формой, которую достиг за три месяца упорных тренировок.

В своем Фейсбуке глава государства показал голый торс и заодно предложил пользователям соцсети выбрать кандидата на должность главы Министерства молодежи и спорта Украины.

«Кто, по-вашему мнению, достоин кресла министра спорта? Варианты пишем в комментариях. Всех обнял», – написал Зеленский.

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