  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Зеленский показал голый торс и предложил пользователям соцсети выбрать министра спорта

    • Розсилка
    <span>Владимир Зеленский</span> - Зеленский показал голый торс и предложил пользователям соцсети выбрать министра спорта
    Владимир Зеленский

    Свои предложения пользователи могут оставить в комментариях под соответствующим постом

    Президент Украины Владимир Зеленский похвастался своей спортивной формой, которую достиг за три месяца упорных тренировок.

    В своем Фейсбуке глава государства показал голый торс и заодно предложил пользователям соцсети выбрать кандидата на должность главы Министерства молодежи и спорта Украины.

    «Кто, по-вашему мнению, достоин кресла министра спорта? Варианты пишем в комментариях. Всех обнял», – написал Зеленский.

     Читайте также:  Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу

     

    Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ