Зеленский стал персонажем рождественского мультфильма-пародии (видео)



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Зеленский стал зеленоглазым Санта-Клаусом

Американское ток-шоу The Late Show подготовило рождественский подарочек для президента Дональда Трампа: мультфильм-пародию, где нашлась роль и для его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Именно он стал зеленоглазым Санта-Клаусом, телефонный разговор с которым может вылиться в импичмент для Трампа. Момент, где Дональд звонит и просит белобородого деда об услуге, на это прозрачно намекает.