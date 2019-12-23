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    Жизнь

    Зеленский стал персонажем рождественского мультфильма-пародии (видео)

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    Зеленский стал персонажем рождественского мультфильма-пародии (видео)

    Зеленский стал зеленоглазым Санта-Клаусом

    Американское ток-шоу The Late Show подготовило рождественский подарочек для президента Дональда Трампа: мультфильм-пародию, где нашлась роль и для его украинского коллеги Владимира Зеленского.

    Именно он стал зеленоглазым Санта-Клаусом, телефонный разговор с которым может вылиться в импичмент для Трампа. Момент, где Дональд звонит и просит белобородого деда об услуге, на это прозрачно намекает.

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    Владимир Зеленский импичмент
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