Зеленский записал обращение к украинскому народу и политикам



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Владимир Зеленский

Шоумен выразил поддержку украинским морякам и отметил, что украинцы заостряют внимание не на тех вещах

Владимир Зеленский стал одним из первых в шоу-бизнесе, кто отреагировал на новость о захвате украинских моряков в Керченском проливе.

Лидер «Квартала-95» записал видеоролик, в котором рассказал, что украинцам не нужно заострять внимание на введении военного положения, а стоит приложить максимум усилий для того, что ребята вернулись домой.

«Сейчас вся Украина обсуждает введение военного положения в Украине. Некоторые говорят, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году. А другие считают, что это связано с тем, что кто-то придумал это для того, чтобы оттянуть сроки президентских выборов. Третьи говорят: «Нет, давайте вводить, а на выборы это никак не повлияет».., Мне кажется, все обязаны сосредоточиться на возвращении пацанов домой. Там 23 человека, один мальчик вообще 99 года (рождения - прим.ред). Давайте не будем пиариться на этой теме - я ко всем обращаюсь политикам, - а займитесь, пожалуйста, своей профильной работой и старайтесь сделать все, чтобы вернуть пацанов домой», - заявил в видеобращении Владими Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 26 Ноя 2018 в 3:31 PST

Напомним, в МИД Украины официально заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и взятие в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых тяжело ранены.