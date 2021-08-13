Жена легендарного боксера вспомнила, как меняла подгузники Анджелине Джоли
Мать актрисы была одной из лучших подруг Халилы Али
71-летняя Халила Али рассказала, как ей приходилось сидеть с маленькой Анджелиной Джоли, пока боксер и отец девочки развлекались. Мохаммед Али и Джон Войт были хорошими друзьями.
Актриса являлась близкой подругой Маршелин Бертран, матери Анджелины Джоли. Пока мужья развлекались, Халила и Маршелин оставались дома с детьми.
«Войт и Али обычно гуляли вместе. Я была с Маршелин и Анджелиной в нашем доме, когда они вместе тусовались», — пояснила Халила.
Бывшая жена боксера призналась, что он в компании Войта регулярно развлекался с молодыми девушками и не стеснялся изменять жене публично. Во многом Халила винит Войта. По ее мнению, именно отец Анджелины был инициатором постоянных вечеринок.
Женщина призналась, что помнит Джоли еще маленькой. Они ни разу не встречались с исполнительницей главной роли в фильме «Малефисента», с тех пор как та повзрослела.
«Я меняла подгузники Анджелине Джоли, потому что мать Анджелины Маршелин была одной из моих лучших подруг. Я не видела Анджелину с тех пор, как она выросла. Я очень хочу встретиться с ней, чтобы мы могли поговорить. Ее мать много рассказывала ей обо мне, прежде чем скончалась», — поделилась Халила в беседе с The Sun.
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