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    Жена легендарного боксера вспомнила, как меняла подгузники Анджелине Джоли

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    Жена легендарного боксера вспомнила, как меняла подгузники Анджелине Джоли

    Мать актрисы была одной из лучших подруг Халилы Али

    71-летняя Халила Али рассказала, как ей приходилось сидеть с маленькой Анджелиной Джоли, пока боксер и отец девочки развлекались. Мохаммед Али и Джон Войт были хорошими друзьями.

    Актриса являлась близкой подругой Маршелин Бертран, матери Анджелины Джоли. Пока мужья развлекались, Халила и Маршелин оставались дома с детьми.

    «Войт и Али обычно гуляли вместе. Я была с Маршелин и Анджелиной в нашем доме, когда они вместе тусовались», — пояснила Халила.

    Бывшая жена боксера призналась, что он в компании Войта регулярно развлекался с молодыми девушками и не стеснялся изменять жене публично. Во многом Халила винит Войта. По ее мнению, именно отец Анджелины был инициатором постоянных вечеринок.

    71-летняя Халила Али
    71-летняя Халила Али

    Женщина призналась, что помнит Джоли еще маленькой. Они ни разу не встречались с исполнительницей главной роли в фильме «Малефисента», с тех пор как та повзрослела.

    «Я меняла подгузники Анджелине Джоли, потому что мать Анджелины Маршелин была одной из моих лучших подруг. Я не видела Анджелину с тех пор, как она выросла. Я очень хочу встретиться с ней, чтобы мы могли поговорить. Ее мать много рассказывала ей обо мне, прежде чем скончалась», — поделилась Халила в беседе с The Sun.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Жена легендарного боксера вспомнила, как меняла подгузники Анджелине Джоли