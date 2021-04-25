Жена перестала убирать в доме, чтобы проучить мужа. То, что случилось дальше, удивило даже ее

Женщина устала и захотела проучить супруга

Смелый эксперимент со своим супругом провела женщина из Великобритании, которая на три дня перестала убираться в доме, мыть посуду и стирать белье. Хозяйка думала, что муж быстро поймет суть эксперимента, но недооценила не только его принципы, но и последствия опыта. Зато узнала, сколько дней мужчина может выдержать без чистой посуды.

Жительница Великобритании, зарегистрированная в твиттере под ником MissPotkin, задокументировала трехдневное противостояние со своим мужем после того, как решила перестать выполнять все домашние дела и устроила забастовку.

Женщина устала и захотела проучить супруга. Чтобы сохранить анонимность мужчины, жена называет мужа в постах просто «ирландец».

Два дня назад я решила перестать мыть посуду. Я готовлю все обеды, и мне надоело убирать дом самой. Кто дрогнет первым? Не я, — написала MissPotkin.

Автор поста хотела посмотреть, в какой момент ее муж догадается, что ему тоже стоит выполнять некоторые обязанности по дому, а не считать это безусловным долгом жены. Однако результат ее удивил.

Через день MissPotkin обновила пост и уточнила, что у них уже закончились чистые ложки, и скоро совсем не будет посуды, но это не трогает ее супруга. «Ирландец» только один раз вынес мусор. Ирландец стал заваривать чай с помощью ложки для отлучения ребенка от груди и взял «аварийную» чашку, — написала MissPotkin.

Женщина также перестала стирать белье, и вскоре в углу коридора, ведущего в ванную комнату, появилась гора грязной одежды. Мужа это не смущало. Наконец, MissPotkin перестала покупать туалетную бумагу, и семья осталась без элементарных средств гигиены. К тому времени на кухне уже несколько дней стояла сковорода с единственной сосиской, которую женщина назвала «колбасой смерти».

Сначала MissPotkin думала, что затея обречена на провал, но со временем женщина заметила изменения. Например, муж начал «соскабливать затвердевшую старую кашу с миски», чтобы освободить емкость для новой еды, а через день супруга и вовсе заметила, что в посудомоечной машине появились тарелки и чашки. Правда, нажать кнопку включения «ирландец» так и не смог. Зато случилось событие, которое обрадовало женщину.

Он выбросил «колбасу смерти», но грязная сковорода так и стоит на плите. Посудомоечная машина не включена, но в шкафу появилась туалетная бумага, — написала MissPotkin. Еще через день «ирландец», по словам его жены, включил посудомоечную машину, сказав, что он не делал этого раньше, потому что у него «не хватало времени».

В тот же день мужчина убрал в доме, и MissPotkin решила, что это ее личная победа.

По мнению жены, этот опыт заставил ее супруга по-новому взглянуть на обязанности, которые она выполняет каждый день.

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