Муж Екатерины Кухар признался, что знаменитая балерина умеет выносить мозг

Танцовщик также признался, что Екатерина очень заботливая

Звездная балетная пара Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают сына и дочь и практически неразлучна, ведь они вместе и дома, и на работе, да и отдыхают всегда только вдвоем или с детьми. Александр признался, что ему нравится такой ритм жизни, а без жены он чувствует себя одиноко.

Об этом Стоянов рассказал в интервью Connecting Women.

По словам мужчины, ему комфортно всегда быть с женой и ездить с ней на гастроли.

«Есть выражение: "Куда же ты со своим самоваром?" А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой», – подчеркнул танцор.

Он также признался, что Екатерина очень заботливая. Она всегда заботится, чтобы любимый был здоров, тепло опрятно одет, сыт и в комфорте – с подушкой и фильмом на ноутбуке. Если же артист балета едет на гастроли один, то не берет с собой ничего.

«Я хожу раздетый, голодный, неухоженный. С одной стороны – это кайф, ты отдыхаешь, мозг никто тебе не выносит, потому что Катя умеет выносить мозг. Но очень одиноко получается. Она идеальный вариант того, что мне нужно. Потому что я, честно признаюсь, с халатностью отношусь к своему здоровью, а она в этом плане меня бережет», – рассказал Александр.

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