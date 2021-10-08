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    Житель Прикарпатья отправился в кругосветное путешествие на велосипеде (видео)

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    Андрей Кремез, преодолевая первые 200 км, проехал через Закарпатье и пересек границу в Румынию - Житель Прикарпатья отправился в кругосветное путешествие на велосипеде (видео)

    Андрей Кремез, преодолевая первые 200 км, проехал через Закарпатье и пересек границу в Румынию

    instagram.com/androcentron/

    Мужчина намерен проехать на велосипеде все континенты

    Из городка Богородчаны стартовал в кругосветное путешествие на велосипеде Андрей Кремез. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

    Мужчина намерен проехать на велосипеде все континенты.

    «Задача - проехать вокруг планеты», – поделился путешественник в первом видео из путешествия.

    Андрей Кремез, преодолевая первые 200 км, проехал через Закарпатье и пересек границу в Румынию.

    В видео рассказывает и показывает свой путь Румынией.

    «Это путешествие для меня очень особенное, это путешествие моей жизни. Я хочу увидеть мир! И в то же время хочу побыть с собой на едине, крутя педали и просто дыша. Я многого не знаю о нашей планете, на которой живу, поэтому хочу познакомиться с ней. Если вы понимаете, о чем я говорю, то нам по пути, будет весело», – пригласил Андрей в виртуальное путешествие с собой.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки – это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: путешествие
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    Житель Прикарпатья отправился в кругосветное путешествие на велосипеде (видео)