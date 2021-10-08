Житель Прикарпатья отправился в кругосветное путешествие на велосипеде (видео)

Андрей Кремез, преодолевая первые 200 км, проехал через Закарпатье и пересек границу в Румынию

Мужчина намерен проехать на велосипеде все континенты

Из городка Богородчаны стартовал в кругосветное путешествие на велосипеде Андрей Кремез. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мужчина намерен проехать на велосипеде все континенты.

«Задача - проехать вокруг планеты», – поделился путешественник в первом видео из путешествия.

Андрей Кремез, преодолевая первые 200 км, проехал через Закарпатье и пересек границу в Румынию.

В видео рассказывает и показывает свой путь Румынией.

«Это путешествие для меня очень особенное, это путешествие моей жизни. Я хочу увидеть мир! И в то же время хочу побыть с собой на едине, крутя педали и просто дыша. Я многого не знаю о нашей планете, на которой живу, поэтому хочу познакомиться с ней. Если вы понимаете, о чем я говорю, то нам по пути, будет весело», – пригласил Андрей в виртуальное путешествие с собой.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки – это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.