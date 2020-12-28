Знаменитый повар поделился рецептом приготовления идеальной жареной картошки

Сковороду необходимо время от времени потряхивать с закрытой крышкой

Известный шеф-повар и судья кулинарного телешоу Masterchef Маркус Уэйринг поделился секретами приготовления жареной картошки. Об этом сообщает издание MyLondon.

По его словам, перед обжаркой картофель необходимо отварить. При этом важно не спешить. «Если сделать это слишком быстро, он достигнет готовности только на поверхности, а внутри останется твердым», — объяснил он.

Затем воду следует слить и оставить картофель в покое до тех пор, пока он не просохнет. Только после этого его можно жарить на сковороде в горячем масле. Сковороду необходимо время от времени потряхивать с закрытой крышкой. Повар считает, что в результате ломтики картофеля покроются хрустящей корочкой, а их сердцевина будет мягкой и рассыпчатой.

Ранее «Скотч» сообщал, что людям с высоким кровяным давлением лучше есть меньше картошки.

Медик ссылается на исследование Гарвардской медицинской школы, в котором анализировались данные трех крупных проектов с участием более 187000 мужчин и женщин. Ученые сравнивали показатели работы организма людей, которые употребляли несколько порций в неделю картофеля печеного, в виде пюре или вареного с показателями пациентов, употреблявших его значительно меньше (менее одной порции в месяц). Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11% выше в группе активных едоков картофеля.