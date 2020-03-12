Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон провела экскурсию по своему шикарному дому (видео)



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Голливудская актриса Дакота Джонсон

Меня сразу же привлекло то, что здесь чисто и при этом уютно, - признается актриса

Журнал Architectural Digest продолжает распахивать двери звезд Голливуда, показывая своим читателям их дома. На этот раз экскурсию по своим владениям в Лос-Анджелесе провела 30-летняя Дакота Джонсон, впустив журналистов в свой «домик на дереве».

Дом звезды «Пятидесяти оттенков серого» расположен в уединенном уголке, утопленном в зелени. Родители Дакоты, актеры Мелани Гриффит и Дон Джонсон, расстались, когда ей было шесть лет, так что будущей звезде пришлось жить на два дома и много времени проводить на съемках родителей. Как бы то ни было, Дакота говорит, что ей нравился тот «цыганский образ жизни», но в какой-то момент захотелось найти островок стабильности и уединения. С таким местом у нее ассоциируется ее дом, который Джонсон купила сразу, как только увидела.

«Меня сразу же привлекло то, что здесь чисто и при этом уютно. Я подумала, что никогда не захочу продавать его… Переехала сюда лет пять назад. Это был второй дом, который мне показал риелтор. Я люблю дерево и свет, так что просто влюбилась в это место. До меня здесь жил Райан Мерфи. Ему тут тоже очень нравилось, но семья разрослась, поэтому он был вынужден переселиться. Повезло», — рассказала Дакота.