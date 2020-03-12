Беременная Кэти Перри в экстремально коротком мини выступила на концерте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35-летняя Кэти Перри продолжает давать концерты, несмотря на свое интересное положение

Певица также не собирается отказываться от откровенных нарядов.

Невеста голливудского актера Орландо Блума, 35-летняя поп-звезда Кэти Перри выступила в Австралии в поддержку восстановления лесов после пожаров. Для мероприятия Кэти выбрала неоново-желтое платье с объемными рукавами. Экстремально короткая длина наряда не смутила беременную звезду. Однако, чтобы образ не получился вызывающим, туфлям на каблуке она предпочла кеды.

Наряд очень эффектно смотрелся на сцене под светом софитов. Заметно округлившийся живот не помешал Кэти активно двигаться под трек Firework и «подогревать» публику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katy cat& otaku (@katyp.dream) 11 Мар 2020 в 4:14 PDT

Во время выступления артистка получила от поклонника рулон туалетной бумаги. Чтобы подарок выглядел презентабельно, он обернул его красной лентой. Кэти удивилась, но сувенир всё же взяла.