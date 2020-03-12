Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца



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40-летняя Кортни Кардашьян приняла участие в чувственной фотосессии instagram.com/KourtneyKardash

Звезда в мини-платье на голое тело украсила обложку американского глянца

40-летняя Кортни Кардашьян примерила нежный женственный look. Инстадива снялась в просвечивающем белом платье с открытыми плечами. Под наряд Кортни «забыла» надеть нижнее белье - это сделало ее образ более сексуальным. Визажисты нанесли Кардашьян эффектный макияж и распустили ее длинные вьющиеся волосы.

В интервью Кортни раскрыла секреты своей стройности. По словам инстадивы, кетодиета помогает ей оставаться в хорошей форме. Кардашьян также рассказала, какие продукты полностью исключила из своего питания и как это повлияло на ее здоровье.

«В моем доме нет глютена и молочного. Моя кожа очень чувствительна, и если я употребляю лактозу, это отражается на ней. Сейчас мое тело меняется к лучшему», - отметила Кортни.

Звезда также прибегает к интервальному голоданию и активно занимается спортом. «Я замечаю улучшение результатов, когда смешиваю обычные тренировки с боксом», - подчеркнула Кардашьян.