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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца

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    <p>40-летняя Кортни Кардашьян приняла участие в чувственной фотосессии</p> <div></div> - Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца

    40-летняя Кортни Кардашьян приняла участие в чувственной фотосессии

    instagram.com/KourtneyKardash

    Звезда в мини-платье на голое тело украсила обложку американского глянца

    40-летняя Кортни Кардашьян примерила нежный женственный look. Инстадива снялась в просвечивающем белом платье с открытыми плечами. Под наряд Кортни «забыла» надеть нижнее белье - это сделало ее образ более сексуальным. Визажисты нанесли Кардашьян эффектный макияж и распустили ее длинные вьющиеся волосы.

    В интервью Кортни раскрыла секреты своей стройности. По словам инстадивы, кетодиета помогает ей оставаться в хорошей форме. Кардашьян также рассказала, какие продукты полностью исключила из своего питания и как это повлияло на ее здоровье.

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    на весь екран згорнути
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    Кортни Кардашьян эффектно обнажила грудь для глянца
    instagram.com/KourtneyKardash

    «В моем доме нет глютена и молочного. Моя кожа очень чувствительна, и если я употребляю лактозу, это отражается на ней. Сейчас мое тело меняется к лучшему», - отметила Кортни.

    Звезда также прибегает к интервальному голоданию и активно занимается спортом. «Я замечаю улучшение результатов, когда смешиваю обычные тренировки с боксом», - подчеркнула Кардашьян.

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    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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