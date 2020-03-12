Украинский певец Макс Барских выступил в Москве (фото)



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Украинский певец Макс Барских instagram.com/max_barskih/

На московской сцене певец представил украиноязычный трек «Двоє»

Популярный украинский певец Макс Барских, который на днях выпустил трек на украинском, выступил в стране-агрессоре России. Чтобы послушать поп-звезду, в московский Мегаспорт пришло свыше 14 000 тысяч поклонников. Концерт стал частью мирового тура Nezemnaya2020.

Шоу Барских посвящено эстетике 80-х. Весь концепт концерта был задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель. Помимо традиционного сверхсветового и аудиовизуального, решения были направлены на максимальную близость Макса с его зрителем, чтобы каждая эмоция артиста была видна каждому человеку, пришедшему на концерт.

На московской сцене певец представил украиноязычный трек «Двоє».