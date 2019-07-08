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    Жизнь

    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

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    Камерон Бойс - Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Камерон Бойс

    Камерон получил признание за роль в фильме ужасов «Зеркала»

    20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney. Как сообщила семья юноши, он умер во сне из-за приступа, который был спровоцирован продолжительной болезнью, от которой он долгое время проходил лечение.

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    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
    Звезда Disney Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

    Камерон прославился еще в девять лет, сыграв в нашумевшем фильме ужасов «Зеркала», после еще нескольких картин его пригласили принять участие в сериале «Джесси» на канале Disney. Сериал принес большую славу юному актеру и восемь миллионов подписчиков в соцсетях. У Камерона были большие планы на будущее: в ближайшее время он должен был начать сотрудничество с HBO.

     

    актер семья умер
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