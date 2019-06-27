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    Жизнь

    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами

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    Кейт Мара - Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Кейт Мара

    Телезвезда совсем по‑другому планировала появление своего первенца на свет

    36-летняя голливудская актриса Кейт Мара лишь спустя месяц после родов призналась, что появление дочери на свет оказалось очень болезненным и опасным. Актрисе пришлось делать экстренное кесарево сечение вместо запланированных домашних родов.

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    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами
    Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами

    На 36-й неделе беременности врачи обнаружили у Кейт холеастаз – заболевание печени, которое может появиться на поздних сроках. Оно опасно для ребенка. Актрису положили в больницу Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, ей искусственно вызвали роды. После трех дней схваток у певицы сильно поднялась температура, и врачи решили сделать кесарево сечение.

    Кейт призналась, что у нее есть подруги, которым делали кесарево. Они нисколько не жалеют об этом. Но звезда «Карточного домика» совсем по‑другому планировала появление своего первенца на свет.

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