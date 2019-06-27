Звезда «Карточного домика» Кейт Мара призналась, что разочарована своими родами



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Кейт Мара

Телезвезда совсем по‑другому планировала появление своего первенца на свет

36-летняя голливудская актриса Кейт Мара лишь спустя месяц после родов призналась, что появление дочери на свет оказалось очень болезненным и опасным. Актрисе пришлось делать экстренное кесарево сечение вместо запланированных домашних родов.

На 36-й неделе беременности врачи обнаружили у Кейт холеастаз – заболевание печени, которое может появиться на поздних сроках. Оно опасно для ребенка. Актрису положили в больницу Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, ей искусственно вызвали роды. После трех дней схваток у певицы сильно поднялась температура, и врачи решили сделать кесарево сечение.

Кейт призналась, что у нее есть подруги, которым делали кесарево. Они нисколько не жалеют об этом. Но звезда «Карточного домика» совсем по‑другому планировала появление своего первенца на свет.

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