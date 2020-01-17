Звезда киновселенной Marvel объяснила, зачем выпустила свечи с запахом своей вагины



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Свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина» общественность встретила с особенным ажиотажем

Звезда Marvel объяснила свою бизнес-идею

На своем сайте, посвященном здоровому образу жизни, Гвинет Пэлтроу продает спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары.

Свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина» общественность встретила с особенным ажиотажем. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскупленны на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара.

«Прежде всего я - объект. Я была актрисой, очень заметной актрисой, а затем стала предпринимателем. И это направило мысли людей в неверную сторону. Люди реагируют так на мой товар, реагируя таким образом на меня - им удобно смешивать эти понятия. Я часто думаю о встречном ветре, с которым мне приходится сталкиваться, занимаясь бизнесом, и задумываюсь о том, сталкиваются ли с ним мои коллеги-мужчины. Это невероятно, через что женщинам приходится пройти», – сказала Гвинет.