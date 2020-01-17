  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда киновселенной Marvel объяснила, зачем выпустила свечи с запахом своей вагины

    • Розсилка
    <p>Свечи с заманчивым описанием &laquo;Они пахнут, как моя вагина&raquo; общественность встретила с особенным ажиотажем</p> <div></div> - Звезда киновселенной Marvel объяснила, зачем выпустила свечи с запахом своей вагины

    Свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина» общественность встретила с особенным ажиотажем

    Звезда Marvel объяснила свою бизнес-идею

    На своем сайте, посвященном здоровому образу жизни, Гвинет Пэлтроу продает спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары.

    Свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина» общественность встретила с особенным ажиотажем. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскупленны на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара.

    1578821490984-1400_01

    «Прежде всего я - объект. Я была актрисой, очень заметной актрисой, а затем стала предпринимателем. И это направило мысли людей в неверную сторону. Люди реагируют так на мой товар, реагируя таким образом на меня - им удобно смешивать эти понятия. Я часто думаю о встречном ветре, с которым мне приходится сталкиваться, занимаясь бизнесом, и задумываюсь о том, сталкиваются ли с ним мои коллеги-мужчины. Это невероятно, через что женщинам приходится пройти», – сказала Гвинет.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

    знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ