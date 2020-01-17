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    Жизнь

    Эминем выпустил клип с кадрами массовой стрельбы в Лас-Вегасе

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    <p>Альбом называется Music to Be Murdered By</p> <div></div> - Эминем выпустил клип с кадрами массовой стрельбы в Лас-Вегасе

    Альбом называется Music to Be Murdered By

    В альбоме можно услышать совместные треки Эминема с Anderson .Paak, Эдом Шираном, Juice WRLD и другими

    Культовый американский рэпер Эминем в очередной раз без каких-либо анонсов выпустил альбом. Пластинка называется Music to Be Murdered By и состоит из 20 треков, записанных с участием приглашенных музыкантов, в числе которых Anderson .Paak, Эд Ширан, Juice WRLD и другие. В числе продюсеров значится Dr. Dre.

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    Обложка нового альбома

    В дополнение к альбому Эминем выпустил клип на песню Darkness, в котором показаны кадры с массового убийства в Лас-Вегасе, когда американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91. В конце клипа рэпер призывает голосовать за изменения закона о ношении оружия в США.

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