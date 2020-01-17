Певица Адель отказалась от алкоголя и похудела на 45 кг ради сына



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31-летняя Адель распрощалась с лишним весом не из-за мужчины

Британская певица решилась на перемены ради своего семилетнего наследника Анджело Джеймса

Бьюти-трансформация 31-летней поп-звезды Адель шокировала армию ее поклонников. Многие были уверены, что Адель изменилась на фоне переживаний из-за недавнего развода. Оказалось, что певица изменила себя ради сына, которого родила в браке с Саймоном Конекки. «Адель похудела, чтобы укрепить здоровье. Для нее это не просто потеря веса. Она хочет оставаться здоровой ради своего семилетнего сына. Ей было трудно сохранить новый режим тренировок, но она придерживается его», – пояснил близкий друг певицы.

Многократная обладательница «Грэмми» добилась ошеломляющих результатов благодаря строгой диете. Она отказалась от вредной пищи и стала регулярно тренироваться.

«Легко просто сосредоточиться на ее физическом преобразовании, но на самом деле речь идет о большем. Она плохо себя чувствовала. Адель поняла, что должна что-то исправить, потому что хочет оставаться здоровой мамой», – отметил инсайдер в окружении звезды.