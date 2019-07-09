Звезда «Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
Сара Джессика Паркер
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Паркер решила проблему при помощи своего агента
54-летняя Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах со стороны «известного актера» во время съемок «Секса в большом городе». Актриса призналась, что чувствовала себя очень слабой и не могла противостоять мужчине.
«Я не ощущала себя такой же сильной, как человек, который вел себя неподобающе по отношению ко мне. У меня было полное право сказать ему, что его поведение непозволительно, но я не посмела», – сказала актриса.
Паркер решила проблему при помощи своего агента. Она сказала ему, что чувствует себя некомфортно. После этого трудная ситуация исправилась всего за пару минут. Директор сказал людям на площадке: «Если это будет продолжаться, я куплю ей билет в один конец из этого города, и она сюда больше никогда не вернется!»