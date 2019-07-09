  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала

    • Розсилка
    <p>Сара Джессика Паркер</p> <p>instagram.com/sjp_daily/</p> - Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала

    Сара Джессика Паркер

    instagram.com/sjp_daily/

    Паркер решила проблему при помощи своего агента

    54-летняя Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах со стороны «‎известного актера» во время съемок «‎Секса в большом городе». Актриса призналась, что чувствовала себя очень слабой и не могла противостоять мужчине.

     «‎Я не ощущала себя такой же сильной, как человек, который вел себя неподобающе по отношению ко мне. У меня было полное право сказать ему, что его поведение непозволительно, но я не посмела», – сказала актриса.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    Звезда «‎Секса в большом городе» подвергалась домогательствам на съемках сериала
    instagram.com/sjp_daily/

    Паркер решила проблему при помощи своего агента. Она сказала ему, что чувствует себя некомфортно. После этого трудная ситуация исправилась всего за пару минут. Директор сказал людям на площадке: «Если это будет продолжаться, я куплю ей билет в один конец из этого города, и она сюда больше никогда не вернется!»

     Читайте также: Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ