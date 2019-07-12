Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа



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Джованна Антонелли instagram/ giovannaantonelli

Актриса не побоялась опубликовать в соцсети фото без фильтров

Бразильская актриса Джованна Антонелли в 43 года не боится экспериментировать с имиджем. Не так давно артистка показала своих подросших наследниц и даже устроила романтичную фотосессию с супругом. В обычной жизни Антонелли предпочитает обходиться без косметики.

Недавно она заметила красивое небо и решила сделать селфи на его фоне. Актрису не смутило, что она была без макияжа. Снимок без фотошопа и фильтров она опубликовала в соцсети. В кадре Джованна улыбается, при этом на ее лице видны морщинки. Поклонники были поражены тому, что она так сильно постарела. «Без макияжа выглядит совсем по-другому», «Как она постарела, но на этом фото, в любом случае, красивая», «Зато не использует ботокс. И это правильно», – прокомментировали пост подписчики.

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