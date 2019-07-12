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    Жизнь

    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа

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    <p>Джованна Антонелли</p> <p>instagram/ giovannaantonelli</p> - Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа

    Джованна Антонелли

    instagram/ giovannaantonelli

    Актриса не побоялась опубликовать в соцсети фото без фильтров

    Бразильская актриса Джованна Антонелли в 43 года не боится экспериментировать с имиджем. Не так давно артистка показала своих подросших наследниц и даже устроила романтичную фотосессию с супругом. В обычной жизни Антонелли предпочитает обходиться без косметики.

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    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    Звезда сериала «Клон» показала, как выглядит без макияжа
    instagram/ giovannaantonelli

    Недавно она заметила красивое небо и решила сделать селфи на его фоне. Актрису не смутило, что она была без макияжа. Снимок без фотошопа и фильтров она опубликовала в соцсети. В кадре Джованна улыбается, при этом на ее лице видны морщинки. Поклонники были поражены тому, что она так сильно постарела. «Без макияжа выглядит совсем по-другому», «Как она постарела, но на этом фото, в любом случае, красивая», «Зато не использует ботокс. И это правильно», – прокомментировали пост подписчики.

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    актриса селфи
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