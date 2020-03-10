Звезда «Великолепного века» стал отцом во второй раз



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В семье 49-летнего Халита Эргенча пополнение

Жена и коллега турецкого актера Бергюзар Корель родила второго сына

Звезде сериала «Великолепный век», Халиту Эргенче адресуют поздравления с радостным событием. Его наследник появился на свет 8 марта. Малыша назвали распространенным турецким именем Хан. Малыш родился с весом 3,5 кг и ростом 51 см.

Халит женился в августе 2009 года. В феврале 2010-го Бергюзар Корель подарила возлюбленному первенца Али. Она призналась, что первая беременность прошла «быстро». Во второй раз она наслаждалась каждым моментом своего положения и ценила его.

«В прошлый раз я нетерпеливо мечтала о дне, когда встречусь с ребенком… Сейчас же наблюдение ха этим чудом делает меня очень эмоциональной. Когда малыш движется в животе, есть только я и он. Я защищаю его от всего зла, пока он внутри», — цитирует актрису издание Sabah.