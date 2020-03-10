«Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)



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36-летний Родриго Алвес продемонстрировал лицо после превращения в женщину instagram.com/rodrigoalvesuk/

Бразильский телеведущий похвастался изменениями своей яркой внешности

36-летний шоумен Родриго Алвес много лет пытался приблизиться к идеалу мужской красоты, воплощенном в кукольном образе. Но недавно «живой Кен» решил стать женщиной, и упорно идет к своей цели. Родриго показал лицо после хирургических вмешательств. Синяки и отечность ушли, черты стали мягче, и мужчина гордится собой.

Алвес изменил линию роста волос, уменьшил скулы, улучшил форму подбородка и вставил новые цветные линзы. Телезвезде также удалили кадык и увеличили бюст. В последнее время Родди, как себя называет Родриго, активно работает над новым имиджем. В его гардеробе появились модные женские вещи. Он с удовольствием выбирает новые декольтированные платья с глубоким декольте.

Бывший «живой Кен» показал эффектный look в эпатажном наряде. Бразилец облачился в черную блузку с экстремальным декольте и розовую юбку из латекса. Образ дополнили кожаные розовые полусапожки на шпильке.