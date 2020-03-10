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    Шоу-биз

    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)

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    <p>36-летний Родриго Алвес продемонстрировал лицо после превращения в женщину</p> <div></div> - «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)

    36-летний Родриго Алвес продемонстрировал лицо после превращения в женщину

    instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Бразильский телеведущий похвастался изменениями своей яркой внешности

    36-летний шоумен Родриго Алвес много лет пытался приблизиться к идеалу мужской красоты, воплощенном в кукольном образе. Но недавно «живой Кен» решил стать женщиной, и упорно идет к своей цели. Родриго показал лицо после хирургических вмешательств. Синяки и отечность ушли, черты стали мягче, и мужчина гордится собой.

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    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» показал результат пластических операций на лице после превращения в женщину (фото)
    instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Алвес изменил линию роста волос, уменьшил скулы, улучшил форму подбородка и вставил новые цветные линзы. Телезвезде также удалили кадык и увеличили бюст. В последнее время Родди, как себя называет Родриго, активно работает над новым имиджем. В его гардеробе появились модные женские вещи. Он с удовольствием выбирает новые декольтированные платья с глубоким декольте.

    Бывший «живой Кен» показал эффектный look в эпатажном наряде. Бразилец облачился в черную блузку с экстремальным декольте и розовую юбку из латекса. Образ дополнили кожаные розовые полусапожки на шпильке.

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