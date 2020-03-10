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    Шоу-биз

    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»

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    Украинский певец Макс Барских - Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Украинский певец Макс Барских

    Премьера трека состоялась в день рождения артиста

    Популярный украинский певец Макс Барских выпустил песню на украинском языке. «Двоє» - еще один сингл из будущего альбома певца «1990», представленный в рамках музыкального квеста Nezemnaya2020, и третий долгожданный релиз на украинском языке в карьере Барских. 

     «Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт. Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестает существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое - те самые счастливчики, что сумели  найти друг друга и познать самое великое из всех чувств», - комментирует премьеру Макс.

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    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»
    Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»

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