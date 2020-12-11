Умерла актриса из фильма «Алисы в Стране чудес»

Последними кинопроектами актриса стали телефильм «Бабс» Доминика Леклерка

Британская актриса Барбара Уиндзор скончалась в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 11 декабря, со ссылкой на ее супруга Скотта Митчелла.

Артистка умерла в лондонском доме престарелых. По словам Митчелла, причиной смерти стали осложнения от болезни Альцгеймера. Уиндзор было 83 года.

Телезрителям из Великобритании Барбара Уиндзор наиболее известна по ролям в девяти фильмах серии «Так держать…» и сериале «Жители Ист-Энда». Ее последними кинопроектами стали телефильм «Бабс» Доминика Леклерка, «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона и «Алиса в Зазеркалье» Джеймса Бобина. Также она сыграла в сериале «Доктор Кто» в 2006 году.

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