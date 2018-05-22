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    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией

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    Светлана Суркис - Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Светлана Суркис

    В московской компании Светланы Суркис также можно встретить бывшую супругу Ющенко

    Дочь бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса Светлана на киевских мероприятиях в последнее время появляется редко. Вместо этого она часто появляется на московских вечеринках, где развлекается российский бомонд.

    Так, в Instagram Светы выложен целый ряд фото с различных вечеринок российских звезд. Но особенно часто Суркис видится с певицей Валерией и дизайнером Эммой Салимов.

    Также дочь Суркиса дружит с телеведущим Андреем Малаховым и гордится фотографией с голливудским другом и сторонником Путина – Стивеном Сигалом, который получил паспорт из рук президента страны-агрессора. Последнему, напомним, СБУ запретило въезд на территорию Украины.

    На некоторых снимках также можно встретить бывшую супругу сына Виктора Ющенко Лизу. Также в круг общения Светланы Суркис входит жена Стаса Михайлова, Эмма Салимова, подруга Онищенко Виктория Боня.

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    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией
    Дочь Суркиса похвасталась снимками с украинофобами Сигалом и Валерией

    В Киеве же Светлану Суркис чаще всего можно увидеть в VIP-ложе на важных футбольных матчах, на «Неделе моды» и изредка на днях рождения друзей.

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    Джерело: Табло ID

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