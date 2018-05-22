  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    «Лобода родила?»: певица заинтриговала нежным фото

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Светлана Лобода - «Лобода родила?»: певица заинтриговала нежным фото
    Светлана Лобода

    Артистка выложила снимок с маленьким животиком

    Популярная украинская певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram стильное фото, на котором она предстает со слегка обнаженной грудью и с маленьким животиком. При этом однако, известно, что артистка сейчас на последнем месяце беременности, пишет «Главком».

    Это уже не первый снимок, которым Лобода интригует своих поклонников в преддверии известия о том, что она, наконец, родила второго ребенка. Однако официальной информации о том, что стала мамой во второй раз пока не было.

    Многие поклонники предположили, что это фото было сделано задолго до ее беременности. Правда, нашлись и такие, кто воспринял снимок, как подтверждение того, что она уже родила. Ждем официального подтверждения или опровержения.

    crop_02

    Читайте также: Беременная Светлана Тарабарова призналась, что не планирует уходить в декрет.
    Читайте також
    знаменитости дети звезд певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ