«Лобода родила?»: певица заинтриговала нежным фото

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Светлана Лобода

Артистка выложила снимок с маленьким животиком

Популярная украинская певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram стильное фото, на котором она предстает со слегка обнаженной грудью и с маленьким животиком. При этом однако, известно, что артистка сейчас на последнем месяце беременности, пишет «Главком».

Это уже не первый снимок, которым Лобода интригует своих поклонников в преддверии известия о том, что она, наконец, родила второго ребенка. Однако официальной информации о том, что стала мамой во второй раз пока не было.

Многие поклонники предположили, что это фото было сделано задолго до ее беременности. Правда, нашлись и такие, кто воспринял снимок, как подтверждение того, что она уже родила. Ждем официального подтверждения или опровержения.