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    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду

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    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду - Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

    Футболист развлекается со своей возлюбленной на Средиземном море

    Португальский футболист Криштиану Роналду прилетел в солнечную Ибицу вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Счастливая пара отдыхала в Средиземном море и не скрывала нежности в отношениях.

    33-летний нападающий «Реала» и 24-летняя Джорджина Родригес полетели на каникулы, но, похоже, без совместных детей, которых девушка родила своему возлюбленному в конце 2017 года. Рядом с ним был сын Роналду от суррогатной матери – семилетний Криштиану-младший.

    На райском отдыхе влюбленные проводили время на пляже, наслаждаясь прекрасной погодой, солнечными ваннами и волнами Средиземного моря. Несмотря на папарацци, которые пристально следили за звездной парой, они много обнимались и целовались.

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    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду
    Опубликованы пляжные фото с роскошного отдыха Криштиану Роналду

    Стоит добавить, что Криштиану и Джорджина находятся в отличной форме – у них стройные, спортивные тела, которые они смело демонстрируют окружающим. На пляж футболист надел черные штаны, очки и кепку, а Джорджина в свою очередь – спортивный купальник Nike серого цвета.

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    Джерело: 24 канал

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