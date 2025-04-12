Прорив кордону на Сумщині. Підполковник ЗСУ назвав справжню мету росіян

Противник намагається розтягнути лінію бойового зіткнення

Окупанти активізувалися на Сумщині, однак ЗСУ вміло їм протидіють. Прорвати тут кордон ворог намагається вже давно. Однак нині він має ширшу стратегічну мету. Як інформує «Главком», про це заявив підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін

«З приводу Сумщини – не розумію панічних настроїв. Спроби прорвати кордон, робота ворожих ДРГ відбувається там постійно. Обстрілюють область постійно. На сьогоднішній день кардинальних змін, якихось суттєвих успіхів ворог на цьому напрямку не має. Українська армія давно навчилась протидіяти противнику в таких умовах», – пояснив Жорін.

Інше питання – це плани та нинішня стратегія РФ, вважає військовий.

«Вони намагаються розтягнути лінію бойового зіткнення, перекидаючи сили на різні напрямки та відкриваючи нові ділянки бойових дій. Просто треба бути готовими до різних подій та бути в курсі актуальної ситуації», – попередив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.

До слова, швидкість просування російських військ на території України знижується з листопада 2024 року. ISW порівняв скільки територій Росія окупували в березні, а скільки вдалось забрати у листопаді.