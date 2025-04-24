В Україну повернуто тіло журналістки Рощиної, яку закатували у полоні РФ

Особу Рощиної вже ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної. Це сталося ще наприкінці лютого. Як передає «Главком», про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв’ю «Цензор. НЕТ».

За його словами, особу Рощиної вже ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Раніше журналісти дізналися, що спочатку Рощину утримували в Енергодарі, а згодом – у Мелітополі.

Співкамерниця Вікторії розповідала, що на тілі журналістки було декілька рубців – на руках і ногах, а також ножові поранення. Вона сама їй говорила, що її катували струмом, після чого вона «була вся синя». Згодом Вікторія Рощина почала худнути: через відмову від їжі вона важила до 30 кілограмів.

Нагадаємо, 10 жовтня цього року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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Вікторія Рощина фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України.