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У Чечні влада виставила на огляд тіло підлітка, який напав на поліцейських (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Чечні влада виставила на огляд тіло підлітка, який напав на поліцейських (відео)
Родичів убитого буде виселено з Чечні
скріншот з відео

Влада Ачхой-Мартана зібрала натовп, аби показати тіло підлітка, який напав на чеченських силовиків

У місті Ачхой-Мартан у Чечні 9 квітня перед будівлею адміністрації поклали тіло юнака, який атакував співробітників Дорожньо-патрульної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кавказ.Реалії».

Зазначається, що на зібрання зобов'язали прийти працівників бюджетних організацій, студентів і школярів. Педагоги розповіли, що школярі перебували в стані шоку від побаченого трупа, кілька жінок у натовпі, як стверджується, знепритомніли.

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За словами одного з учителів, перед присутніми виступили голова адміністрації Хоза Бурсагов і кадій Ачхой-Мартанівського району Абдурашид Дадуєв. Вони повторили слова Рамзана Кадирова про те, що родичів убитого виселять із Чечні. Стверджується, що їм також не дадуть поховати тіло, місце його поховання їм також не розкриють.

Напад на патрульних стався ввечері 7 квітня. Двоє співробітників дістали ножові поранення, один із них пізніше помер у лікарні. Нападника було вбито на місці.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним Амур. Спецпідрозділ «Ахмат» підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову.

Раніше у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій.

До слова, двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова Шахрудді Едільгірієв володіє чотирма розкішними особняками в Дубаї загальною вартістю понад $20 млн. Це випливає з витоку даних про нерухомість у найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів

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Теги: Чечня росія

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