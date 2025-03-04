В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія

Приміщення в мистецькому просторі Deiglan надали безкоштовно, за друк робіт Ніки також платити не довелося

Частину робіт Ільченко отримали від батька дівчини, ще частину – від друзів, деякі художниця надіслала подрузі раніше

В ісландському місті Акурейрі відкрилася виставка робіт харківської художниці Ніки Кожушко, яка загинула у віці 18 років під час російського авіаудару торік у серпні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Так, організаторка заходу, подруга Ніки Катерина Ільченко – киянка, яка з початку війни живе та працює в Акурейрі розповіла, що ця ідея спала їй на думку відразу після того, як вона побачила останнє відео Ніки, яким вона хотіла розпочати свій новий, спільний з журналістами з Чехії проєкт про митців, убитих Росією.

«У тому відео Ніка каже, як багато голосів вже більше ніколи не заговорять. Через кілька днів після зйомок вона загинула», – розповіла Ільченко.

За словами організаторки, вона доповнила відео розповіддю про Ніку та її творчість, змонтувала різні епізоди, у результаті вийшов 12-хвилинний фільм, який демонструється на виставці разом з малюнками.

Частину робіт Ільченко отримала від батька Ніки, ще частину – від друзів, деякі художниця надіслала подрузі раніше.

«Я хотіла, щоб голос Ніки звучав навіть тут, на півночі Ісландії, – сказала вона. – Для мене важливо розповісти ісландцям, що російська війна проти України спрямована не лише проти нашого суверенітету, а й проти нашої ідентичності, самобутності, культури, мистецтва, проти всього, що визначає нас як українців».

За словами організаторки заходу, мистецька спільнота Акурейрі відразу підтримала ідею виставки. Приміщення в мистецькому просторі Deiglan надали безкоштовно, за друк робіт Ніки також платити не довелося. Виставка триватиме до 9 березня.

Нагадаємо, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко. Про це повідомив відомий український письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан.

«Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко – дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», – написав Жадан.

Заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка згадує, що дівчина «була промінчиком світла» й дуже тонко відчувала те, що малювала.

Також український гурт випустив благодійну серію футболок із малюнками української художниці Вероніки Кожушко. Вироби будуть оформлені малюнками української художниці Вероніки Кожушко, яка загинула 30 серпня внаслідок обстрілу міста російськими окупантами. У публікації гурт висловлює щирі співчуття родині художниці та повідомляє, що вирішив долучитися до збереження пам'яті про неї та її творчість.