У російському Омську стався нічний переполох: лунали сирени, небо палало спалахами

Ніч у Омську видалась тривожною

Ніч на 20 квітня стала неспокійною для мешканців Октябрського округу російського міста Омськ. Як інформує «Главком», про це стало відомо з місцевих пабліків.

Як повідомили місцеві жителі, приблизно з 22:49 в частині міста протягом години шість разів вмикалась тривожна сирена.

Росіяни запанікували, оскільки офіційних повідомлень не отримали.

Один із мешканців звернувся на екстрену лінію 112, де йому повідомили, що спрацювала сигналізація на заводі залізобетонних виробів.

Журналіст місцевого видання також намагався отримати коментар, але почув лише коротку відповідь: «Не хвилюйтеся, це технічна несправність. Працюємо над вирішенням».

Що сталося насправді наразі невідомо, але ніч у Омську видалась тривожною.

Нагадаємо, у російському Омську спалахнула пожежа на заводі «Омськтрансмаш» , який виготовляє техніку військового призначення.

До слова, на омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух.

Також ми писали, що у російському місті Омськ сталася масштабна пожежа на складі з пластиком.