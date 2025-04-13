Розслідувач пояснив, як Росія роздмухує конфлікти в українському суспільстві

«Росіянам вдалося створити уявлення, що випадки застосування сили з боку ТЦК – це щось масове», – Остапенко

Для підриву української держави зсередини росіяни використовують різні способи. Одним із таких є інформаційно-психологічні операції (ІПсО). Перш за все увага противника прикута до розколу суспільства, а також до зриву мобілізації. Про це говорить журналіст-розслідувач, редактор і співведучий YouTube-проєкту «Телебачення Торонто» Анатолій Остапенко в інтерв’ю «Суспільному», повідомляє «Главком».

«Перш за все, це інформаційно-психологічні операції (ІПсО). Наприклад, у нас був матеріал про те, як військовослужбовці з так званої ЛНР створюють «діпфейки» для дискредитації українських військових. У них цим займається окрема команда. Вони знімають постановочні відео, підставляють обличчя людей, фото яких знаходять в інтернеті. І завантажують у соцмережі відео з підписами: «Український військовий побив людину в автобусі», «Український військовий п'яний», «Українського військового б'ють у військовій частині», – говорить фахівець.

Остапенко зазначає, що у росіян є багато профілів у соцмережах, які поширюють ці відео. Набирають ролики дуже багато – від п’яти до десяти мільйонів переглядів. Один із таких «діпфейків» навіть перепублікували у себе наближені до Дональда Трампа MAGA-активісти (активісти руху Make America Great Again, – «Главком»).

Також спецслужби РФ вербують українців для різних злочинів. Зараз майже щоденно можна побачити повідомлення від СБУ про підготовку терактів, які росіяни намагаються влаштувати за допомогою українців.

«Росіяни працюють зі специфічними групами населення. Тут кілька вимірів. Ідеологічний – це можуть бути люди, які симпатизують Росії. Можуть бути люди з фінансовими проблемами, яким все одно на «політику». І третій варіант – теж ідеологічний, але коли росіяни маніпулюють», – зазначає Анатолій Остапенко.

Остапенко із командою досліджували у соцмережах активність підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон: «Бачили, що він ідеологічно був проукраїнським, але, ймовірно, його підвели під цей злочин росіяни. Йому 18 чи 19 років, він ультраправий. І з ультраправою, і з ультралівою молоддю можна працювати, їх можна вербувати».

Експерт говорить, що з молоддю «грають у друга». Вони говорять щось на кшталт «ми секретна організація, давай з нами працювати», а потім підводять до думки, умовно, про вбивство Ірини Фаріон. Він відзначає, що росіяни вміють серйозно маніпулювати.

Пріоритетною ціллю спецслужб РФ є зрив мобілізації.

«Це складно. З іншого боку, росіянам нічого не вартує зняти якесь відео з 300 метрів, підписати це «ТЦК вбиває» і запустити його в ТікТок. Росіянам вдалося створити уявлення, що випадки застосування сили з боку ТЦК – це щось масове. Зрозуміло, що зловживання є, але за допомогою ІПсО ще й «пушать» цю історію. Оплачують рекламу в соцмережах, щоб ці відео активніше розносилися, підключають ботів. А інколи й вигадують ці історії», – говорить розслідувач.

Він додає, що росіяни також роздмухують політичні конфлікти всередині країни. Створюють таке інформаційне поле, яке цьому сприяє. Фахівець наводить приклад ботоферми Євгена Пригожина, яка впливала в тому числі на американські вибори, а також і на українців.

Але зараз у РФ є нова організація – АНО «Диалог», яка живииться бюджетними грошима і яка займається саме інформаційно-психологічними операціями, ботофермами й подібними історіями.

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