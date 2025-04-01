Медведєв регулярно робить провокативні заяви, щоб переконати західні держави діяти відповідно до інтересів Росії.

Посадовці Кремля продовжують озвучувати наративи, що зосереджені на розкол між Сполученими Штатами та Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив «майже весь європейський Захід» у спробі затягнути війну в Україні та сприянні «реабілітації нацизму», а також продовжив фальшиво зображати українську владу як неонацистську.

«Лавров стверджував, що «європейці розв'язали всі трагедії людства до 1939 року, включаючи Другу світову війну», і що еліти, які зараз перебувають при владі в більшості країн Європейського Союзу (ЄС) і НАТО, зберігають інстинкти, щоб викликати ці трагедії», – повідомляє ISW.

Ще один російський чиновники в інтерв’ю кремлівському інформаційному агентству ТАСС повторив, що Росія продовжує розглядати європейський миротворчий контингент в Україні як неприйнятний.

Так само він звинуватив європейські країни, зокрема, європейські еліти, у тому, що вони розв’язали війну в Україні та намагалися її продовжити.

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв так само критикував європейські країни за нібито «русофобію» щодо війни та погрожував Європі російськими ракетами.

Медведєв регулярно робить крайні заяви, спрямовані на те, щоб переконати західні держави діяти відповідно до інтересів Росії.

«Ці заяви є частиною ширших зусиль Кремля неправдиво зобразити європейські країни як такі, що прагнуть продовжити війну, на противагу поточним зусиллям США забезпечити тимчасове припинення вогню та, зрештою, повний мир в Україні. Ця риторика спрямована на підрив єдності Заходу щодо підтримки України», – йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, що спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни.

«Я відчуваю, що він хоче миру», – сказав Віткофф.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.