Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Автор «Смарагдового неба» DREVO одружився у Києві

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Весільну церемонію молодята провели в камерній атмосфері
фото: drevo_official / Instagram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Максим Дерев'янчук: наречена надихнула його на найпопулярнішу пісню

Виконавець хітів «Смарагдове небо» та «Енкарапіста» Максим Дерев'янчук (DREVO) і його кохана Яна Руднік зареєстрували шлюб 26 травня у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram співака.

Весільну церемонію молодята провели в камерній атмосфері – без помпезності, тихо і по-своєму. Кілька днів по тому Максим та Яна поділилися кадрами зі свята у соцмережах: щирі посмішки, обійми й момент, який, схоже, хотіли зберегти для себе.

«Під звуки гонга», – лаконічно підписав співак добірку світлин.

Їхня пісенна і особиста історії переплетені: за словами Максима, саме Яна надихнула його на «Смарагдове небо» – пісню, що у 2025 році підкорила вітчизняні чарти і принесла артисту першість на YouTube, Apple Music та Spotify. Пара зростала в одному місті – Вараші на Рівненщині.

7 фото
На весь екран
фото: drevo_official / Instagram

Шанувальники та колеги вже засипали молодят вітаннями в коментарях.

Максиму Дерев'янчуку 24 роки. Він – автор пісень, фіналіст національного відбору на «Євробачення-2024» та переможець Національної музичної премії YUNA-2026 у номінації «Найкраща пісня» – «Смарагдове небо». Продюсером виконавця є Pianoboy Дмитро Шуров, який помітив його ще на відборі 2023 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що росіянин вкрав пісню DREVO «Енкарапіста»: трек R. Riccardo «Потанцуй со мной» заблокували на міжнародних стрімінгових платформах після звернення команди артиста до дистриб'юторів.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Автор «Смарагдового неба» DREVO одружився у Києві
Автор «Смарагдового неба» DREVO одружився у Києві
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
29 травня, 21:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua