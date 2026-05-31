Автор «Смарагдового неба» DREVO одружився у Києві

Максим Дерев'янчук: наречена надихнула його на найпопулярнішу пісню

Виконавець хітів «Смарагдове небо» та «Енкарапіста» Максим Дерев'янчук (DREVO) і його кохана Яна Руднік зареєстрували шлюб 26 травня у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram співака.

Весільну церемонію молодята провели в камерній атмосфері – без помпезності, тихо і по-своєму. Кілька днів по тому Максим та Яна поділилися кадрами зі свята у соцмережах: щирі посмішки, обійми й момент, який, схоже, хотіли зберегти для себе.

«Під звуки гонга», – лаконічно підписав співак добірку світлин.

Їхня пісенна і особиста історії переплетені: за словами Максима, саме Яна надихнула його на «Смарагдове небо» – пісню, що у 2025 році підкорила вітчизняні чарти і принесла артисту першість на YouTube, Apple Music та Spotify. Пара зростала в одному місті – Вараші на Рівненщині.

фото: drevo_official / Instagram

Шанувальники та колеги вже засипали молодят вітаннями в коментарях.

Максиму Дерев'янчуку 24 роки. Він – автор пісень, фіналіст національного відбору на «Євробачення-2024» та переможець Національної музичної премії YUNA-2026 у номінації «Найкраща пісня» – «Смарагдове небо». Продюсером виконавця є Pianoboy Дмитро Шуров, який помітив його ще на відборі 2023 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що росіянин вкрав пісню DREVO «Енкарапіста»: трек R. Riccardo «Потанцуй со мной» заблокували на міжнародних стрімінгових платформах після звернення команди артиста до дистриб'юторів.