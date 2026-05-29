Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів

У кліпі пропагандиста Шамана артисти, яких РФ називає іноагентами, співають про любов до Росії за допомогою ШІ

Російський співак Шаман випустив пісню, де згадав про артистів із РФ, яких визнано іноагентами. У своєму кліпі пропагандист не забув і про шоумена Максима Галкіна, який врешті не залишив творчість Шамана без уваги. Про це розповідає «Главком».

Співак Шаман, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, записав пісню «Росія – мама». У кліпі до свого «треку» артист показав російських співаків, яких у РФ визнано «іноземними агентами». На відео зірки заспівали пісню пропагандиста за допомогою ШІ.

«Що російський народ не прощає? Зраду. Там вони за гроші виступають проти Росії, а в моєму кліпі вони безплатно співають за Росію. Бо тільки тут їм ще дають змогу сказати «Росія-мати», – висловлювався Шаман про своє відео.

Галкін та іноагенти в кліпі Шамана скриншот із соцмереж

Серед зірок, які з’явилися у відеоролику був і гуморист Максим Галкін. Артист відреагував на своє фото в кліпі Шамана та зауважив, що співак вкрав для своєї пісні музику з однієї з пісень американської співачки Адель.

Галкін іронічно відреагував на нову пісню путінста Шамана фото: скриншот Іnstagram/maxgalkinru

Також Галкін зауважив, що Шаман використав його фото без дозволу, до того воно йому не подобається. «Коли не тільки особи без попиту взяв, а й музику в Адель підрізав», – написав Галкін у своєму блозі в Іnstagram.

Також Галкін залишив коментар під дописом про кліп Шамана в одному з російських видань. «Ну прямо дошка пошани вийшла. Мені здається, що в титанічних зусиллях здобути народну славу, артист Дронов натрапляє випадково на незаплановані сенси. Я засмучений, що він узяв мою стару фотку, у нинішньому праймі я б підспівував ефектніше. Ех ти, Дроню. Я тебе теж кудись вставлю», – зауважив гуморист.

Іноагенти та російські зірки в кліпі Шамана скриншот із соцмереж

Крім Максима Галкіна, у відео пропагандиста з’явилися й інші іноагенти та російські зірки, а саме: Земфіра, Noize MC, Моргенштерн, Оксимірон, Ілля Прусікін, Ілля Варламов, Юрій Дудь та Олексій Венедиктов, який живе в Росії, Семен Слєпаков, Михайло Ходорковський, Олег Тіньков, Катерина Шульман.

У самому кліпі можна побачити, як згадані артисти співають рядки з пісні Шамана за допомогою штучного інтелекту. «Росія – мамо, ти в серці прямо. Одна така. З тобою до краю», – йдеться в пісні. Наприкінці відео зазначається, що в кліпі використані «матеріали, що стосуються діяльності осіб, визнаних іноземними агентами у РФ».

Нагадаємо, путініст Shaman, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, скасував свої концерти у Білгороді через те, що ЗСУ нібито взяли в оточення місце проведення його концерту.