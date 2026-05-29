Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Максим Галкін у кліпі путініста Шамана
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У кліпі пропагандиста Шамана артисти, яких РФ називає іноагентами, співають про любов до Росії за допомогою ШІ

Російський співак Шаман випустив пісню, де згадав про артистів із РФ, яких визнано іноагентами. У своєму кліпі пропагандист не забув і про шоумена Максима Галкіна, який врешті не залишив творчість Шамана без уваги. Про це розповідає «Главком».

Співак Шаман, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, записав пісню «Росія – мама». У кліпі до свого «треку» артист показав російських співаків, яких у РФ визнано «іноземними агентами». На відео зірки заспівали пісню пропагандиста за допомогою ШІ.

«Що російський народ не прощає? Зраду. Там вони за гроші виступають проти Росії, а в моєму кліпі вони безплатно співають за Росію. Бо тільки тут їм ще дають змогу сказати «Росія-мати», – висловлювався Шаман про своє відео.

Галкін та іноагенти в кліпі Шамана
Галкін та іноагенти в кліпі Шамана
скриншот із соцмереж

Серед зірок, які з’явилися у відеоролику був і гуморист Максим Галкін. Артист відреагував на своє фото в кліпі Шамана та зауважив, що співак вкрав для своєї пісні музику з однієї з пісень американської співачки Адель.

Галкін іронічно відреагував на нову пісню путінста Шамана
Галкін іронічно відреагував на нову пісню путінста Шамана
фото: скриншот Іnstagram/maxgalkinru

Також Галкін зауважив, що Шаман використав його фото без дозволу, до того воно йому не подобається. «Коли не тільки особи без попиту взяв, а й музику в Адель підрізав», – написав Галкін у своєму блозі в Іnstagram.

Також Галкін залишив коментар під дописом про кліп Шамана в одному з російських видань. «Ну прямо дошка пошани вийшла. Мені здається, що в титанічних зусиллях здобути народну славу, артист Дронов натрапляє випадково на незаплановані сенси. Я засмучений, що він узяв мою стару фотку, у нинішньому праймі я б підспівував ефектніше. Ех ти, Дроню. Я тебе теж кудись вставлю», – зауважив гуморист.

Іноагенти та російські зірки в кліпі Шамана
Іноагенти та російські зірки в кліпі Шамана
скриншот із соцмереж

Крім Максима Галкіна, у відео пропагандиста з’явилися й інші іноагенти та російські зірки, а саме: Земфіра, Noize MC, Моргенштерн, Оксимірон, Ілля Прусікін, Ілля Варламов, Юрій Дудь та Олексій Венедиктов, який живе в Росії, Семен Слєпаков, Михайло Ходорковський, Олег Тіньков, Катерина Шульман.

У самому кліпі можна побачити, як згадані артисти співають рядки з пісні Шамана за допомогою штучного інтелекту. «Росія – мамо, ти в серці прямо. Одна така. З тобою до краю», – йдеться в пісні. Наприкінці відео зазначається, що в кліпі використані «матеріали, що стосуються діяльності осіб, визнаних іноземними агентами у РФ».

Нагадаємо, путініст Shaman, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, скасував свої концерти у Білгороді через те, що ЗСУ нібито взяли в оточення місце проведення його концерту.

Читайте також:

Теги: росія росіяни Максим Галкін пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ атакувала ключовий нафтопереробний об’єкт РФ у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
30 квiтня, 13:17
Слава Дьомін в юні роки зі своєю мамою
Слава Дьомін показав свою маму, яка підтримує Росію
11 травня, 16:59
Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Кстово Нижньогородської області
Reuters: у РФ зупинився нафтовий гігант «Лукойла» після атаки дронів
21 травня, 20:48
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу в Гельсінборзі, 22 травня 2026 року
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
22 травня, 23:00
Коваленко зазначив, що РФ повністю контролює білоруську армію
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
19 травня, 17:27
Глави держав обговорили взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
24 травня, 17:37
Москва намагається поповнити втрати своєї армії, вербуючи найманців з Африки
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
25 травня, 16:29
Законна опікунка дівчинки шукає її вже п’ятий рік
Депутат Держдуми РФ викрав дитину з Херсона: історія опікунки, яка бореться за неї п’ятий рік
26 травня, 17:02
БЦ Luwr на столичній Лукʼянівці після російського обстрілу, 24 травня 2026 року
Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано
26 травня, 18:53

Шоу-біз

Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
Леся Нікітюк зізналася, чому не одружується зі своїм коханим-військовим
Леся Нікітюк зізналася, чому не одружується зі своїм коханим-військовим
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
Заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою
Заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)
Марія Єфросиніна підколола зі сцени чоловіка Полякової (відео)
Марія Єфросиніна підколола зі сцени чоловіка Полякової (відео)

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua