Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон

Максим Бурич
фото: скріншот з відео
Міка Ньютон запам’яталася підкоренням «Євробачення» та гучним скандалом через дружбу з Миколою Азаровим

Відома українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) повернулася до України після тривалого проживання у Сполучених Штатах Америки. Артистка вже встигла поділитися з шанувальниками першими ексклюзивними кадрами зі своїх репетицій. Про це повідомляє «Главком».

Оксана Грицай народилася в місті Бурштин на Івано-Франківську. Свій зірковий псевдонім «Міка Ньютон» вона отримала на початку 2000-х, коли розпочала співпрацю з відомим продюсером Юрієм Фальосою.

Співачка швидко завоювала статус головної поп-рок принцеси України. Її пісні «В плену», «Аномалия», «Лунопарк» та «Шоколадный бадди» лунали з усіх радіостанцій. Особливу популярність Міці принесли саундтреки до культового молодіжного серіалу «Кадети» («Кадетство»), де її треки стали лейтмотивом усього проєкту, що зробило співачку відомою далеко за межами України.

Найвищою точкою в українській кар'єрі співачки став 2011 рік, коли вона виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» в Дюссельдорфі (Німеччина).

Попри скепсис критиків та скандали під час національного відбору, Міка Ньютон виступила з ліричною піснею «Angel» і здивувала всю Європу. Родзинкою її перформансу стала унікальна пісочна анімація у виконанні Ксенії Симонової. Завдяки сильному вокалу та видовищному шоу Україна тоді посіла почесне 4 місце.

Попри творчі здобутки, ім'я Міки Ньютон у медіапросторі міцно пов'язане з тогочасною політичною елітою «Партії регіонів». Під час підготовки до «Євробачення» та після нього співачка відкрито товаришувала з тодішнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Прем'єр активно піарився на успіхах артистки, відвідував її репетиції, а сама Міка публічно дякувала політику за підтримку. У пресі та кулуарах шоу-бізнесу їхні стосунки іронічно називали «молочною дружбою» після того, як в одному з інтерв'ю Азаров заявив, що під час зустрічі пригощав співачку виключно молоком. Цей політичний шлейф і близькість до одіозних діячів часів Януковича згодом викликали серйозну критику з боку українського суспільства.

Одразу після успіху на «Євробаченні» у 2011 році Міка Ньютон ухвалила рішення кардинально змінити життя та полетіла до Лос-Анджелеса (США). Там вона підписала контракт із закордонними продюсерами, проте згодом відійшла від великої співочої кар'єри, зосередившись на зйомках у рекламі та модельній діяльності. У 2018 році артистка вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведру.

Тепер, через багато років еміграції, виконавиця знову в Україні. Оприлюднені відео з репетиційної бази свідчать, що Ньютон перебуває у чудовій вокальній формі.

Нагадаємо, українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, заявила про наміри виступити в Україні. Виконавиця звернулася до своїх шанувальників в Україні та розповіла про своє бажання. 

