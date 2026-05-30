Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки

Народна артистка у 69 вражає своїм зовнішнім виглядом

Народна артистка України Оксана Білозір святкує свій День народження. У свої 69 років виконавиця вражає не лише невичерпною енергією та активною концертною діяльністю, а й неймовірним зовнішнім виглядом. Останнім часом артистка перебуває в центрі уваги медіа: вона кардинально змінила фігуру, пережила гучне розлучення після трьох десятиліть шлюбу та змусила мережу сперечатися через свою разючу схожість із колегами по сцені. «Главком» зібрав найсвіжіші факти з життя іменинниці, секрети її краси та яскраві кадри.

Останні появи Оксани Білозір на публіці та її світлини у соціальних мережах викликали справжній фурор. Співачка помітно схудла, змінила імідж і продемонструвала витончений силует, якому можуть позаздрити значно молодші колеги.

Сама артистка не приховує гордості за свій результат і відкрито ділиться секретами перевтілення. За її словами, жодних виснажливих дієт чи радикальних голодувань вона не застосовувала. Секрет криється в системному та усвідомленому підході до свого організму.

«Бажання полюбити себе. Такою, якою я колись була. Тільки цілий день можеш їсти все, навіть солодке, але тільки до п’ятої години. А потім – тільки вода. Зараз п'ю гарячу воду. Коли я почала втрачати вагу, я почала розкутіше себе на сцені відчувати. Я почала багато рухатися, слухати своє тіло і це гарно», – розповіла Оксана Білозір.

Свіжі експерименти артистки із зачіскою, макіяжем та стилем одягу призвели до неочікуваних та кумедних курйозів у шоу-бізнесі. Сучасні б'юті-тренди та догляд за собою зробили Оксану Білозір настільки молодою на вигляд, що шанувальники почали плутати її з іншими топовими українськими виконавицями.

Нещодавно в мережі розгорілася палка дискусія після того, як одна з прихильниць публічно оголосила Оксану Білозір... Іриною Білик. Підписники почали активно обговорювати, що через схожий платиновий блонд, виразні вилиці та схожу стилістику макіяжу деякі українські зірки стають схожими. Утім, для самої іменинниці такі порівняння – лише комплімент, адже її часто вважають ровесницею значно молодших представниць вітчизняної сцени.

Зміни у зовнішності Оксани Білозір збіглися з кардинальними трансформаціями в її особистому житті. Не так давно українське суспільство сколихнула новина про те, що співачка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком – відомим музикантом, продюсером та військовослужбовцем Романом Недзельським.

Їхній шлюб вважався одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі, адже пара прожила разом рекордні 33 роки. Ініціатором розлучення виступила сама Оксана Володимирівна. Попри те, що розрив супроводжувався бурхливими обговореннями в пресі, артистка наголошує, що вони змогли зберегти нормальні людські стосунки, а сама вона наразі почувається абсолютно самодостатньою, незалежною та готовою до нових творчих звершень.