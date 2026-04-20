Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Єрмак розповів про колаборацію однієї з бригад ЗСУ та молодого співака

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про колаборацію військових ЗСУ з українським артистом, який нещодавно здобув популярність під псевдонімом Drevo. «Главком» розповідає, що відомо про новоспеченого виконавця.

У своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак опублікував допис, де він розповідає про те, як він познайомив бригаду «Спартан» зі співаком Drevo. За словами ексочільника Офісу президента, він сподівається, що між військовими та артистом виникне «хімія», а саме спільні проєкти.

Андрій Єрмак вважає, що такі колаборації будуть підтримувати «бойовий дух» ЗСУ. «Саме такі колаборації дають нашим військовим більше уваги, більше комунікації і, зрештою, більше ресурсів для виконання задач. Впевнений, між військовими й артистом швидко з’явиться «хімія», і з цього виросте багато нових сильних історій і проєктів», – йдеться у дописі.

Андрій Єрмак познайомив війкових зі співаком Drevo
Як відомо, виконавець Drevo – 24-річний Максим Дерев’янчук народився у Рівненській області. У 2024 році він був фіналістом нацвідбору на Євробачення 2024. У 2023 році після участі у Національному відборі на Євробачення із піснею Life in Reverse співака помітив продюсер відбору Pianoboy Дмитро Шуров, який взявся за просування виконавця. На той час серед пісень Drevo були такі треки, як «Ластівка» «Самоліт», «Життя Розпусне» та інші.

Максим Дерев’янчук є автором хіта «Смарагдове небо»
У 2024 році Drevo написав пісню Олександру Усику, покладену на слова віршів боксера – «Терпи, козак». Того ж року співак відправився у свій перший тур.

У 2026 році Drevo здобув нагороду Національної музичної премії YUNA
Однак найбільший пік популярності Drevo у 2025 році принесла його пісня «Смарагдове небо». Сингл посів перші місця в чартах на стрімінгових майданчиках, як, наприклад YouTube Charts, Apple Music і Spotify тощо. У 2026 році виконавець здобув нагороду Національної музичної премії YUNA у номінації «Найкраща пісня» з зі згаданим треком «Смарагдове небо».

Нагадаємо, росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo. Інцидент розпочався ще наприкінці березня 2026 року, коли команда українського артиста та його слухачі почали помічати в TikTok відео, де росіянин використовував ідентичну музичну ідею. Спочатку представники лейбла Sound United сприймали це як звичайне самовираження користувачів соцмереж, проте ситуація перейшла в юридичну площину, коли російський лейбл випустив трек офіційно, повністю скопіювавши мелодію від першої до останньої ноти.

Врешті трек російського виконавця R. Riccardo під назвою «Потанцуй со мной», який був плагіатом на хіт Drevo «Енкарапіста», був заблокований на міжнародних цифрових платформах.

Читайте також

Ситуація на фронті 20 березня
Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу
20 березня, 22:17
Віталій Козловський виступив у Полтаві та натрапив на хейт у мережі
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
25 березня, 15:32
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
30 березня, 13:44
Квітослава та Степан Гіга-молодший присвятили пісню покійному батьку
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
31 березня, 11:44
У Новоросійську уражено ключовий порт РФ
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
6 квiтня, 17:47
Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі
15 квiтня, 15:37
«Шахед», який вдалося збити дроном-перехоплювачем із надводної платформи
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
Вчора, 11:27
ЗСУ знищили окупантів, що намагалися прорватися до їхніх позицій
ЗСУ на Запоріжжі відбили наступ росіян на мотоциклах
Вчора, 17:46
Угруповання об'єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини
Чи існує загроза для Сум? ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі
Сьогодні, 15:24

Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
На війні загинув відомий український режисер
На війні загинув відомий український режисер

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
