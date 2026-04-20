Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак

Єрмак розповів про колаборацію однієї з бригад ЗСУ та молодого співака

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про колаборацію військових ЗСУ з українським артистом, який нещодавно здобув популярність під псевдонімом Drevo. «Главком» розповідає, що відомо про новоспеченого виконавця.

У своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак опублікував допис, де він розповідає про те, як він познайомив бригаду «Спартан» зі співаком Drevo. За словами ексочільника Офісу президента, він сподівається, що між військовими та артистом виникне «хімія», а саме спільні проєкти.

Андрій Єрмак вважає, що такі колаборації будуть підтримувати «бойовий дух» ЗСУ. «Саме такі колаборації дають нашим військовим більше уваги, більше комунікації і, зрештою, більше ресурсів для виконання задач. Впевнений, між військовими й артистом швидко з’явиться «хімія», і з цього виросте багато нових сильних історій і проєктів», – йдеться у дописі.

Андрій Єрмак познайомив війкових зі співаком Drevo фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Як відомо, виконавець Drevo – 24-річний Максим Дерев’янчук народився у Рівненській області. У 2024 році він був фіналістом нацвідбору на Євробачення 2024. У 2023 році після участі у Національному відборі на Євробачення із піснею Life in Reverse співака помітив продюсер відбору Pianoboy Дмитро Шуров, який взявся за просування виконавця. На той час серед пісень Drevo були такі треки, як «Ластівка» «Самоліт», «Життя Розпусне» та інші.

Максим Дерев’янчук є автором хіта «Смарагдове небо» фото з відкритих джерел

У 2024 році Drevo написав пісню Олександру Усику, покладену на слова віршів боксера – «Терпи, козак». Того ж року співак відправився у свій перший тур.

У 2026 році Drevo здобув нагороду Національної музичної премії YUNA фото з відкритих джерел

Однак найбільший пік популярності Drevo у 2025 році принесла його пісня «Смарагдове небо». Сингл посів перші місця в чартах на стрімінгових майданчиках, як, наприклад YouTube Charts, Apple Music і Spotify тощо. У 2026 році виконавець здобув нагороду Національної музичної премії YUNA у номінації «Найкраща пісня» з зі згаданим треком «Смарагдове небо».

Нагадаємо, росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo. Інцидент розпочався ще наприкінці березня 2026 року, коли команда українського артиста та його слухачі почали помічати в TikTok відео, де росіянин використовував ідентичну музичну ідею. Спочатку представники лейбла Sound United сприймали це як звичайне самовираження користувачів соцмереж, проте ситуація перейшла в юридичну площину, коли російський лейбл випустив трек офіційно, повністю скопіювавши мелодію від першої до останньої ноти.

Врешті трек російського виконавця R. Riccardo під назвою «Потанцуй со мной», який був плагіатом на хіт Drevo «Енкарапіста», був заблокований на міжнародних цифрових платформах.



