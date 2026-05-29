Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці

Фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив у ще шість номінацій
Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобув нагороду на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Deadline.
У Нью-Йорку в ніч на 29 травня відбулося нагородження переможців премії «Еммі». Стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула перемогу в номінації «Видатна режисерська робота».
Нагороду на сцені однієї з найпрестижніших американських телевізійних премій отримали співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка Мішель Мізнер. Режисер фільму Мстислав Чернов не зміг приїхати на церемонію, тому нагороду отримали його колеги.
Коли Мішель Мізнер вийшла на сцену за нагородою, вона згадала про Україну у своїй промові. «Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет та бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм», – сказала продюсерка.
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».
Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.
Коментарі — 0