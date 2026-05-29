Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобув нагороду на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Deadline.

У Нью-Йорку в ніч на 29 травня відбулося нагородження переможців премії «Еммі». Стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула перемогу в номінації «Видатна режисерська робота».

Нагороду на сцені однієї з найпрестижніших американських телевізійних премій отримали співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка Мішель Мізнер. Режисер фільму Мстислав Чернов не зміг приїхати на церемонію, тому нагороду отримали його колеги.

Коли Мішель Мізнер вийшла на сцену за нагородою, вона згадала про Україну у своїй промові. «Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет та бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм», – сказала продюсерка.