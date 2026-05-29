Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мстислав Чернов є режисером фільму «2000 метрів до Андріївки»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив у ще шість номінацій

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобув нагороду на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Deadline.

У Нью-Йорку в ніч на 29 травня відбулося нагородження переможців премії «Еммі». Стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула перемогу в номінації «Видатна режисерська робота».

Нагороду на сцені однієї з найпрестижніших американських телевізійних премій отримали співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка Мішель Мізнер. Режисер фільму Мстислав Чернов не зміг приїхати на церемонію, тому нагороду отримали його колеги.

Коли Мішель Мізнер вийшла на сцену за нагородою, вона згадала про Україну у своїй промові. «Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет та бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм», – сказала продюсерка.

2000 метрів до Андріївки - офіційний трейлер

Фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» потрапив у ще шість номінацій.

До слова, документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про війну в Україні отримав номінацію на престижну премію Гільдії режисерів США (DGA). Гільдія режисерів США оголосила номінантів на премії за видатні досягнення в телебаченні, рекламі та документальному кіно за 2025 рік.

Також повідомлялося, фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026. Українська стрічка «2000 метрів до Андріївки» потрапила до номінації «Документальний фільм».

Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова отримав «Оскар» у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Це перша нагорода такого масштабу для України, здобута за таких драматичних умов

Мстислав Чернов – режисер стрічки є постійним відеокореспондентом Associated Press в Україні, який працює в зонах воєнних дій. На початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, він із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко опинився в оточеному Маріуполі.

Читайте також:

Теги: кіно війна фільм перемога премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
29 квiтня, 22:57
Постраждав локомотив
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
7 травня, 17:01
Окупанти від початку повномасштабного вторгнення втратили вже 11920 танків
Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
10 травня, 06:55
Хассетт: Відновлення протоки може зайняти місяць або два. Але як тільки, по суті, відкриється фонтан, ми очікуємо, що ціни на нафту можуть впасти відносно швидко
Економічний радник Білого дому прогнозує «фонтан нафти» після відкриття Ормузької протоки
10 травня, 23:23
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду
8 травня, 17:08
Поблизу Часового Яру Донецької області українські бійці знищили колону окупантів
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)
13 травня, 15:15
Роберт Фіцо неодноразово виступав за припинення військової допомоги Україні
Фіцо у Москві зробив гучну заяву щодо війни в Україні
8 травня, 20:38
Наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій
Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз
17 травня, 17:39
За словами рідних, Руслан Дутко вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору
Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
26 травня, 09:00

Шоу-біз

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
Леся Нікітюк зізналася, чому не одружується зі своїм коханим-військовим
Леся Нікітюк зізналася, чому не одружується зі своїм коханим-військовим
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
Заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою
Заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua