Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
Марічка Падалко, Андрій Джеджула та інші зірки цьогоріч проводжають своїх дітей-випускників у доросле життя
Сьогодні, 29 травня, в Україні в більшості шкіл пройшло свято останнього дзвоника. Українські зірки зі своїми дітьми відвідали шкільний захід та поділилися в мережі сімейними фото. «Главком» зробив підбірку дописів зірок зі свята.
Андрій Джеджула показався із сином на святі останні останнього дзвоника
Український шоумен та актор Андрій Джеджула опублікував фото із сином Даніелем, який народився в стосунках із Сантою Дімопулос. Джеджула розповів, що його син закінчив 11-й клас, тож на випускника незабаром чекають іспити. Актор побажав синові успіхів.
«Перший пішов! Перший власний випускник. Останній дзвінок… Попереду НМТ, як результат вистражданої річної підготовки, колективної роботи в команді з викладачами та репетиторами з профільних предметів, а головне – бажання Дені гарно підготуватися та зробити максимум для гарного результату! Сина, ти класний! Буду молитися за тебе, щоби Боженька дав терпіння, зібраності й максимальної сконцентрованості на іспиті!», – йдеться в дописі зірки.
Донька Марічки Падалко закінчила школу
Журналістка Марічка Падалко також завітала на свято останнього дзвоника в школі своєї доньки Марії, яка цьогоріч є випускницею. «Марі закінчила 11 клас», – зазначила ведуча.
Марічка Падалко поділилися кадрами зі свята, де можна побачити її доньку. У сторіс в Іnstagram журналістка також поділилася архівним фото своєї доньки, коли вона була в молодших класах.
Дмитро Лубінець показав свою доньку-випускницю
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у день останнього дзвоника також поділився сімейними фото з дорослою донькою, сином та дружиною.
Батько розповів, що його донька закінчила школу та опублікував зворушливий допис, де звернувся до випускниці. Дмитро Лубінець також зауважив, що вже вдруге проводжає свою дитину в доросле життя, адже п’ять років тому його син Данило закінчив школу.
«Сьогодні в моєї доньки Валерії особливий день – для неї шкільний дзвоник пролунав востаннє. А я вдруге проводжаю свою дитину в доросле життя. П’ять років тому школу закінчив син Даня. Тоді Валерія була шестикласницею, а сьогодні вже сама прощається зі шкільними роками. Здається, це було зовсім недавно: я вів тебе за руку до першого класу. Пам’ятаю, як ти хвилювалася, що забудеш свій вірш на святі першого дзвоника. Пам’ятаю, як ми з мамою тебе заспокоювали. Відверто кажучи, хвилювалися не менше за тебе. Минув час. Сьогодні перед тобою вже інші виклики, інші мрії та інші горизонти. Ти подорослішала, стала впевненою, цілеспрямованою та мудрою. І хоча ти вже сама знаєш, чого хочеш від життя, мені все одно хочеться сказати те саме, що багато років тому: «Не бійся – у тебе все вийде», – висловився посадовець.
Олександра Норова поділилася кадрами з дітьми на останьому дзвонику
Українська співачка та дизайнерка Олександра Норова теж показала кадри з останнього дзвінка зі своїми дітьми Марком та Нілою. Діти зірки ще ходять середніх класів, однак співачка з нагоди свята теж поділилася світлинами з родиною.
До слова, мер Києва Віталій Кличко привітав випускників, їхніх батьків та педагогів й розповів, що сьогодні у столичних закладах освіти офіційно завершився навчальний рік – для школярів пролунав останній дзвоник. Цьогоріч випускні класи у Києві закінчують майже 20 тисяч учнів, які вже готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ).
