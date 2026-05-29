Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками

glavcom.ua
Марічка Падалко, Андрій Джеджула та інші зірки цьогоріч проводжають своїх дітей-випускників у доросле життя

Сьогодні, 29 травня, в Україні в більшості шкіл пройшло свято останнього дзвоника. Українські зірки зі своїми дітьми відвідали шкільний захід та поділилися в мережі сімейними фото. «Главком» зробив підбірку дописів зірок зі свята.

Андрій Джеджула показався із сином на святі останні останнього дзвоника

фото: Іnstagram.com/djedjula

Український шоумен та актор Андрій Джеджула опублікував фото із сином Даніелем, який народився в стосунках із Сантою Дімопулос. Джеджула розповів, що його син закінчив 11-й клас, тож на випускника незабаром чекають іспити. Актор побажав синові успіхів.

«Перший пішов! Перший власний випускник. Останній дзвінок… Попереду НМТ, як результат вистражданої річної підготовки, колективної роботи в команді з викладачами та репетиторами з профільних предметів, а головне – бажання Дені гарно підготуватися та зробити максимум для гарного результату! Сина, ти класний! Буду молитися за тебе, щоби Боженька дав терпіння, зібраності й максимальної сконцентрованості на іспиті!», – йдеться в дописі зірки.

Донька Марічки Падалко закінчила школу

Журналістка Марічка Падалко також завітала на свято останнього дзвоника в школі своєї доньки Марії, яка цьогоріч є випускницею. «Марі закінчила 11 клас», – зазначила ведуча.

фото: Іnstagram.com/marichkapadalko

Марічка Падалко поділилися кадрами зі свята, де можна побачити її доньку. У сторіс в Іnstagram журналістка також поділилася архівним фото своєї доньки, коли вона була в молодших класах.

Дмитро Лубінець показав свою доньку-випускницю

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у день останнього дзвоника також поділився сімейними фото з дорослою донькою, сином та дружиною.

Батько розповів, що його донька закінчила школу та опублікував зворушливий допис, де звернувся до випускниці. Дмитро Лубінець також зауважив, що вже вдруге проводжає свою дитину в доросле життя, адже п’ять років тому його син Данило закінчив школу.

фото: Іnstagram.com/dmytro_lubinets

«Сьогодні в моєї доньки Валерії особливий день – для неї шкільний дзвоник пролунав востаннє. А я вдруге проводжаю свою дитину в доросле життя. П’ять років тому школу закінчив син Даня. Тоді Валерія була шестикласницею, а сьогодні вже сама прощається зі шкільними роками. Здається, це було зовсім недавно: я вів тебе за руку до першого класу. Пам’ятаю, як ти хвилювалася, що забудеш свій вірш на святі першого дзвоника. Пам’ятаю, як ми з мамою тебе заспокоювали. Відверто кажучи, хвилювалися не менше за тебе. Минув час. Сьогодні перед тобою вже інші виклики, інші мрії та інші горизонти. Ти подорослішала, стала впевненою, цілеспрямованою та мудрою. І хоча ти вже сама знаєш, чого хочеш від життя, мені все одно хочеться сказати те саме, що багато років тому: «Не бійся – у тебе все вийде», – висловився посадовець.

Олександра Норова поділилася кадрами з дітьми на останьому дзвонику

фото: Іnstagram.com/sasha_norova/

Українська співачка та дизайнерка Олександра Норова теж показала кадри з останнього дзвінка зі своїми дітьми Марком та Нілою. Діти зірки ще ходять середніх класів, однак співачка з нагоди свята теж поділилася світлинами з родиною.

фото: Іnstagram.com/sasha_norova

До слова, мер Києва Віталій Кличко привітав випускників, їхніх батьків та педагогів й розповів, що сьогодні у столичних закладах освіти офіційно завершився навчальний рік – для школярів пролунав останній дзвоник. Цьогоріч випускні класи у Києві закінчують майже 20 тисяч учнів, які вже готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ). 

