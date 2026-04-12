Росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo і поплатився за це

Drevo став одним з проривів українського шоу-бізнесу в 2025 році, через що став жертвою копіювання з боку росіянина

Менеджмент автора одного з найбільших українських хітів 2025 року не лишив ситуацію непоміченою

Трек російського виконавця R. Riccardo під назвою «Потанцуй со мной», який був плагіатом на хіт Drevo «Енкарапіста», був заблокований на міжнародних цифрових платформах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Крадіжка музики

Інцидент розпочався ще наприкінці березня 2026 року, коли команда українського артиста та його слухачі почали помічати в TikTok відео, де росіянин використовував ідентичну музичну ідею. Спочатку представники лейбла Sound United сприймали це як звичайне самовираження користувачів соцмереж, проте ситуація перейшла в юридичну площину, коли російський лейбл випустив трек офіційно, повністю скопіювавши мелодію від першої до останньої ноти. За словами продюсера Михайла Шияна, цей випадок був особливо складним для доведення, оскільки йшлося не про крадіжку готової фонограми, що регулюється суміжними правами, а про привласнення самої послідовності нот, що є порушенням авторського права.

Повернення справедливості

Для захисту інтелектуальної власності команда Drevo ініціювала звернення до дистриб'юторів і міжнародних стрімінгових майданчиків. Продюсер наголосив, що цифрові алгоритми легко розпізнають використання чужих записів, але плагіат мелодії, виконаної з власним текстом та аранжуванням, потребує ретельного розгляду фахівцями та прямої комунікації з платформами. Попри успішне видалення пісні з більшості сервісів, лейбл попереджає, що боротьба ще не завершена, адже блокування існуючого контенту не гарантує захисту від його повторного завантаження порушниками.

Для росіян плагіат – це не нове

Цей інцидент став черговим прикладом неоригінальності з боку представників країни-агресорки, що раніше вже демонстрували на прикладі пісень Христини Соловій та Злати Огнєвіч. Найбільш смішною виявилася пародія на хіт «Океану Ельзи» «Не твоя війна», де росіяни замість «Гілля калин» співали «Ветки калин», що переросло у спотворений варіант «Вет кикалин».

Окрім цього, в Росії існують навіть виконавці, творчість яких базується на плагіаті. Так, син відомого російського продюсера Володимира Кисельова Юркіс неодноразово отримував претензії через копіювання пісень, однією з яких був плагіат на пісню представника Чехії на Євробаченні-2018.

Нагадаємо, що представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті.