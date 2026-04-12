Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo і поплатився за це

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Drevo став одним з проривів українського шоу-бізнесу в 2025 році, через що став жертвою копіювання з боку росіянина
фото: соціальні мережі

Менеджмент автора одного з найбільших українських хітів 2025 року не лишив ситуацію непоміченою

Трек російського виконавця R. Riccardo під назвою «Потанцуй со мной», який був плагіатом на хіт Drevo «Енкарапіста», був заблокований на міжнародних цифрових платформах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Крадіжка музики

Інцидент розпочався ще наприкінці березня 2026 року, коли команда українського артиста та його слухачі почали помічати в TikTok відео, де росіянин використовував ідентичну музичну ідею. Спочатку представники лейбла Sound United сприймали це як звичайне самовираження користувачів соцмереж, проте ситуація перейшла в юридичну площину, коли російський лейбл випустив трек офіційно, повністю скопіювавши мелодію від першої до останньої ноти. За словами продюсера Михайла Шияна, цей випадок був особливо складним для доведення, оскільки йшлося не про крадіжку готової фонограми, що регулюється суміжними правами, а про привласнення самої послідовності нот, що є порушенням авторського права.

Повернення справедливості

Для захисту інтелектуальної власності команда Drevo ініціювала звернення до дистриб'юторів і міжнародних стрімінгових майданчиків. Продюсер наголосив, що цифрові алгоритми легко розпізнають використання чужих записів, але плагіат мелодії, виконаної з власним текстом та аранжуванням, потребує ретельного розгляду фахівцями та прямої комунікації з платформами. Попри успішне видалення пісні з більшості сервісів, лейбл попереджає, що боротьба ще не завершена, адже блокування існуючого контенту не гарантує захисту від його повторного завантаження порушниками. 

Для росіян плагіат – це не нове

Цей інцидент став черговим прикладом неоригінальності з боку представників країни-агресорки, що раніше вже демонстрували на прикладі пісень Христини Соловій та Злати Огнєвіч. Найбільш смішною виявилася пародія на хіт «Океану Ельзи» «Не твоя війна», де росіяни замість «Гілля калин» співали «Ветки калин», що переросло у спотворений варіант «Вет кикалин». 

Окрім цього, в Росії існують навіть виконавці, творчість яких базується на плагіаті. Так, син відомого російського продюсера Володимира Кисельова Юркіс неодноразово отримував претензії через копіювання пісень, однією з яких був плагіат на пісню представника Чехії на Євробаченні-2018. 

Нагадаємо, що представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті

Теги: плагиат музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo і поплатився за це
Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua