Блогерка прокоментувала чутки про їхній роман з Артемом Пивоваровим

«Моя приватність – це те, що залишається за кадром, і я дуже ретельно вибираю, що показувати аудиторії»

Ірина Пістрюга поділилась деталями про свої стосунки зі співаком

Тривалий час українська блогерка-мільйонниця Ірина Пістрюга та попзірка Артем Пивоваров з'являлися разом у соцмережах та постили спільний контент. Вони знімали гумористичні ролики, що свідчило про те, що вони багато часом проводили разом. Ірина та Артем також зустрічалися і на публіці та ділилися кадрами один з одним. Це і стало приводом для чуток в мережі. Блогерка прокоментувала чутки про роман з артистом в інтерв’ю виданню «Фокус», повідомляє «Главком».

«Питання про Артема доволі часте в інтервʼю й я завжди повторюю: «Ми – друзі». Творчі люди, які творять у своїх сферах і горять своєю справою, і знайшли в цьому коннект. Я зараз дуже ціную особистий простір», – говорить Ірина.

Водночас вона зізналася, що до неї залицялися публічні чоловіки. Імені Ірина розкривати не стала, оскільки вважає, що такій інформації не варто надавати розголосу.

«Не буду приховувати, що публічні залицяльники були й доволі багато. Проте, з поваги до них та до себе, я не буду розкривати імена та прізвища. Я думаю, повага до почуттів іншої людини і формує цю думку: якщо хтось колись захоче сам зізнатись у своїх залицяннях до мене та почуттях, що були чи є, то я не проти. Але сама я розкривати карт не буду», – зазначає блогерка.

Також вона наголошує, що чітко розмежовує особисте та публічне життя. Приватність – це те, що Ірина лишає за кадром, ретельно вибираючи, що показати своїй аудиторії. А впливу соціальних мереж не піддається і не дозволяє їм впливати на свій внутрішній стан та стиль життя. Блогерка вважає мережі інструментом та розуміє їх потенціал, який може бути й позитивним, і негативним.

Сама Ірина довгий час не давала інтерв’ю, а у серпні 2024 року вийшла у медіа із відвертим інтерв’ю, в якому розповіла про своє життя та дозволила аудиторії побачити загальну картину: від її дитинства до сьогодення.

Зазначимо, що про особисте життя Пивоварова майже нічого не відомо. Він ніколи не розповідає про свої стосунки та обраниць. Однак раніше журналістка Наталя Тур поспілкувалася зі співаком. Він розповів, що тривалий час перебуває у стосунках із Дар'єю Чередниченко. Вона працювала менеджером артиста та знімалася в кліпі на його пісню «Моя ніч». Однак разом вони жодного разу не показувалися на публіці.

Нагадаємо, українська співачка Slavia, відома також як Ярослава Хома, нещодавно оголосила про вагітність у кліпі на пісню «Дівка з перцем». Також артистка розповіла деталі про свого нового коханого.

Раніше відомий український співак Павло Зібров підтримав виконавця Артема Пивоварова під час презентації його нової пісні «Підманула» на радіо. А сам Пивоваров зазначив, що Павло Зібров є флагманом його проєкту, адже саме він – його муза.