«Твоє тіло – це не про стандарти»: блогерка Дар’я Верис розповіла про шлях від булінгу до любові до себе

Верис розповіла про свій шлях, виклики, які довелося подолати

В інтерв’ю, опублікованому 21 березня на сайті Viva!, блогерка Дар’я Верис поділилась своєю історією боротьби з булінгом, який переслідував її з дитинства через худорлявість.

Дар’я пережила нервове виснаження, втрату ваги до 39 кг, стреси та панічні атаки. Вона згадує, що на певному етапі просто перестала впізнавати себе – фізично і морально.

«Це було не просто повернення ваги. Це було повернення до себе. До тіла, яке я люблю», – каже блогерка.

Сьогодні Дар’я активно ділиться своїм досвідом у соцмережах, підтримуючи дівчат, які, як і вона, колись почувалися «не такими». Її історія – ще одне підтвердження, що справжня сила – в прийнятті себе.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію.