Польща депортувала в Україну пропагандиста, що працював на Медведчука

У Польщі заарештували і депортували в Україну зрадника-політолога Кирила Молчанова

Політолога та блогера Кирила Молчанова було затримано польськими правоохоронцями та депортовано в Україну. Про це повідомляє «Главком».

Голова забороненої в Україні партії «Держава» Дмитро Василець заявив, що колаборант Молчанов пробував дістатися до Берліна через Польщу, де він планував отримати премію за «свою діяльність».

За словами Васильця, Молчанов «займався системним інформуванням європарламентаріїв» скріншот

Польські правоохоронці затримали Молчанова та депортували до України.

За словами Васильця, Молчанов «займався системним інформуванням європарламентаріїв і депутатів Бундестагу про факти порушень прав людини в Україні».

У дописі він посилається на невідомих депутатів Бундестагу, які «запросили Молчанова в Берлін для вручення премії та гранту».

запрошення Молчанова в Берлін для вручення премії та гранту скріншот

Молчанов, який раніше був пов'язаний із командою Віктора Медведчука, після початку повномасштабної війни Росії проти України виїхав до Росії. Там він займався пропагандистською діяльністю, зокрема, інформував європейських політиків про нібито порушення прав людини в Україні.

Нагадаємо, обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.